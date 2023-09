JBL amplia la propria offerta di soluzioni audio e annuncia una serie di nuovi prodotti rivolti agli appassionati che guardano non solo alla qualità del suono e al design, ma anche e soprattutto a tecnologie e connettività di ultima generazione. Nel dettaglio l’azienda ha annunciato le cuffie LIVE 770NC e LIVE 670NC, i suoi primi auricolari True-Wireless Soundgear Sense e gli altoparlanti JBL PartyBox Ultimate e JBL Authentics, quest’ultimo rivolto in particolare ad ambienti domestici.

Le nuove cuffie JBL puntano sulla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling

JBL è probabilmente tra le aziende più rinomate quando parliamo di cuffie e sistemi audio di un certo livello, così come del resto conferma il suo ricco e affermato catalogo; le ultime aggiunte non cambiano direzione, anzi cercano di migliorare ulteriormente l’esperienza utente implementando diverse tecnologie e funzionalità proprietarie. Si parte con le ultime aggiunte alla serie LIVE, le cuffie LIVE 770NC e LIVE 670NC, soluzioni che puntano tutto sulla tecnologia True Adaptive Noise Cancelling in coppia con Smart Ambient, con lo scopo di offrire un suono “pulito” e spaziale che si adatta perfettamente all’ambiente circostante.

Entrambi i modelli sono equipaggiati con driver da 40mm, microfoni beamforming e supportano il Bluetooth 5.3 con audio LE, permettendo di personalizzare al meglio l’esperienza utente grazie alla funzionalità proprietaria Personi-Fi 2.0. Stando ai dati dell’azienda inoltre, queste cuffie riescono a garantire un’autonomia sino a 65 ore e con il supporto per la ricarica rapida permettono di estendere velocemente l’autonomia di circa 4 ore con una ricarica di appena 5 minuti.

Caratteristiche di rilievo JBL LIVE 770NC e LIVE 670NC

Supporto Bluetooth 5.3 con audio LE

True Adaptive Noise Cancelling con Smart Ambient

2 microfoni beamforming

JBL Spatial Sound

Personalizzazione dei profili con Personi-Fi 2.0

50 ore di autonomia con Bluetooth e ANC (sino a 65 ore senza)

Ricarica super-veloce (5 minuti per 4 ore di autonomia)

JBL Headphones App

La novità più importante però è rappresentata dalle fiammanti JBL Soundgear Sense, in sostanza i primi auricolari open-air True Wireless proposti dal produttore finora. Le JBL Soundgear Sense vantano l’innovativa tecnologia OpenSound con conduzione ad aria, approccio che dovrebbe migliorare l’esperienza utente rispetto ad altre soluzioni open-air, garantendo la classica qualità del suono JBL grazie a due driver riprogettati da 16,2 mm e un nuovo algoritmo per i bassi.

Pensati per essere indossati tutto il giorno, questi auricolari guardano anche all’ergonomia con un design molto curato che si adatta al canale auricolare e la possibilità di regolare le dimensioni oltre alla completa rotazione degli stessi. Anche in questo caso non manca la connettività Bluetooth 5.3 con audio LE, ben quattro microfoni e certificazione IP54 (sudore, liquidi/schizzi, polvere); l’autonomia di questi auricolari arriva sino a 24 ore, sempre con supporto per la ricarica veloce.

Caratteristiche di rilievo JBL Soundgear Sense

Supporto Bluetooth 5.3 con audio LE

JBL OpenSound Technology con driver da 16.2mm

4 microfoni

Autonomia sino a 24 ore

Ricarica veloce (15 minuti per 4 ore di autonomia)

Certificazione IP54

Design ibrido con neckband opzionale

Controllo touch e JBL Headphones App supportati

C’è posto anche per nuovi altoparlanti con Dolby Atmos

Non solo cuffie e auricolari per JBL che amplia anche la gamma di altoparlanti PartyBox con il neoarrivato PartyBox Ultimate, equipaggiato con JBL Original Pro Sound e Dolby Atmos per garantire un suono spaziale realistico e pulito. A bordo sono presenti due medi ad alta sensibilità e due tweeter, abbinati a un doppio subwoofer da 9 pollici che garantisce bassi profondi e potenti; lato estetico invece, il design non è affatto male e se siete amanti degli effetti luce non rimarrete delusi vista anche la possibilità di sincronizzazione con la musica che ascoltate (vedi Signature JBL PartyBox).

Parlando di connettività invece, oltre al Bluetooth 5.3 è previsto anche il più veloce WiFi 6, mentre la presenza del JBL PartyPad permette di gestire in modo semplice e veloce le varie funzionalità anche quando siamo nelle fasi più concitate del nostro party.

Caratteristiche JBL PartyBox Ultimate

JBL Original Pro Sound con self-tuning

Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3

Dolby Atmos

Connettività Multi-speaker

Signature JBL PartyBox (effetti luce sincronizzati)

JBL PartyPad e JBL One App

Chiude questo quartetto di novità la nuova gamma di altoparlanti Authentics, pensati per l’intrattenimento domestico e in particolare per quella fascia d’utenza che mira ad avere un’esperienza di grado professionale a portata di mano. Nel dettaglio si fa riferimento ad Authentics 500, un modello che integra il meglio della tecnologia JBL, partendo dalla Constant Sound Field in coppia con DSP, arrivando poi all’integrazione del Dolby Digital.

Un altoparlante “domestico” di nuova generazione che si rispetti non può però ignorare l’integrazione con le tecnologie e le piattaforme attualmente più diffuse, motivo che vede JBL collaborare con Google e Amazon per integrare sia Google Assistant che Alexa. Riguardo il design, decisamente vintage, l’azienda non ha scelto a caso e dopo alcuni studi di settore ha optato per quello che sembra essere il gusto più diffuso per questa tipologia di altoparlanti (se non altro per l’integrazione con vari tipi di arredamento). Il risultato è un look che combina perfettamente passato e futuro, con elementi simbolici come il modello della griglia Quadrex che ha contribuito a rendere iconici gli altoparlanti JBL L-100; da segnalare infine l’attenzione all’impatto ambientale con chassis e maniglie realizzati in alluminio riciclato e molte parti interne realizzate in plastica riciclata.

Disponibilità e prezzi

JBL LIVE 770NC e JBL LIVE 670NC sono disponibili nelle colorazioni nero, bianco, blu e black, white, blue e sabbia, rispettivamente a 179,99 euro e 129,99 euro. Le JBL Soundgear Sense sono disponibili in colorazione bianca o nera a un prezzo di 149,99 euro, mentre JBL PartyBox Ultimate è disponibile a 1.499 euro.

