A una settimana esatta dal precedente aggiornamento, torniamo a occuparci degli iPad Pro che debutteranno nel 2024, quelli che secondo indiscrezioni dovrebbero costituire il primo grande aggiornamento dal 2018 per la serie flagship della gamma iPad.

Grazie a nuovi rumor, veniamo a conoscenza del fatto che il passaggio allo schermo OLED e l’introduzione del nuovo (e ancora inedito) chip Apple Silicon M3 non dovrebbero essere le principali novità che Apple avrebbe in serbo: si parla, infatti, di un nuovo taglio di memoria generosissimo. Emergono nuovi dettagli anche sulla prossima generazione di Magic Keyboard e sull’inedito iPad Pro “gigante”.

Nuovi rumor investono i prossimi iPad Pro OLED

Ora che l’evento Apple di settembre (giorno 12, alle 19 italiane) che avrà come protagonisti i nuovi iPhone 15 e i nuovi Apple Watch (Series 9 e Ultra 2), ovvero smartphone e smartwatch della mela morsicata su cui restano pochi nodi da sciogliere, l’attenzione di leaker e analisti sembra spostarsi sui dispositivi che verranno dopo.

A parte il classico rinnovamento lato cuore pulsante dei MacBook Pro 13 e MacBook Air atteso nel corso dell’autunno (quando riceveranno i chip Apple Silicon M3), il prossimo interessante evento del colosso di Cupertino dovrebbe avere luogo nell’aprile del 2024 e avere protagonisti i nuovi iPad Pro con display OLED, un grosso step in avanti rispetto agli attuali modelli da 12.9 e da 11 che propongono pannelli IPS con retroilluminazione mini-LED (nel caso del 12.9) o retroilluminazione LED (nel caso del 11).

Mark Gurman di Bloomberg ha parlato ancora una volta dei prossimi iPad Pro all’interno dell’ultima puntata della newsletter Power On, ma non è l’unico ad averlo fatto: a lui, infatti, si è unito anche un leaker sudcoreano.

Si dice che il modello top avrà ben 4 TB di spazio di archiviazione

Partiamo proprio da quest’ultimo, noto come Landzuk (pubblica sul blog di Naver chiamato yeux1122): tramite un post piuttosto stringato, il leaker ha suggerito che la nuova linea di iPad Pro che Apple sta preparando, quella con display OLED, arriverà anche nel taglio di memoria da 4 TB, ovvero il doppio rispetto a quanto offerto finora (che si ferma al taglio da 2 TB, aggiunto solo nel 2021).

È possibile ipotizzare che, qualora questa indiscrezione corrispondesse alla realtà, Apple decida di rimuovere l’attuale taglio base da 128 GB per promuovere a taglio base quello da 256 GB. In tal caso, questi potrebbero essere i tagli di memoria disponibili: 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB.

Non osiamo immaginare a quanto potrebbe ammontare il prezzo del dispositivo in questo taglio di memoria: attualmente, iPad Pro 12.9 Wi-Fi da 2 TB costa in Italia ben 2849 euro, 500 euro in più del modello con 1 TB di spazio di archiviazione; è lecito attendersi un sovrapprezzo di almeno altri 500 euro che porterebbe inesorabilmente a sfondare il muro dei 3000 euro.

La rinnovata Magic Keybaord potrebbe vestirsi d’alluminio

Mark Gurman torna a parlare della rinnovata Magic Keyboard che Apple dovrebbe portare al debutto proprio con gli iPad Pro OLED del 2024.

In aggiunta alle precedenti informazioni divulgate, che facevano riferimento alla presenza di un trackpad più generoso, il giornalista menziona il fatto che, come parte della riprogettazione, il colosso di Cupertino avrebbe optato per l’utilizzo dell’alluminio per il “top case”, ovvero l’area intorno alla tastiera: questo dovrebbe contribuire ad avvicinare ulteriormente gli iPad Pro ai più recenti MacBook.

Estetica a parte, la tastiera dovrebbe così risultare più robusta e guadagnare una porta USB-C. Il giornalista suggerisce inoltre che per la scocca esterna, invece, dovrebbe rimanere invariato il materiale utilizzato.

L’iPad Pro da 14 pollici sembra tramontare

Oltre a occuparsi della prossima Magic Keyboard, Gurman ha dedicato alcuni momenti all’inedito iPad Pro da oltre 14 pollici, quello che è protagonista di indiscrezioni dallo scorso anno (si diceva dovesse debuttare con i modelli M2 della serie) ma che non si è mai manifestato.

Il motivo potrebbe essere presto detto: pare che Apple stia studiando per lanciare un iPad ancora più grande sin dal 2021 e che lo scorso anno il chiacchierato modello da 14 pollici è stato molto vicino al lancio; tuttavia, pare che le cose recentemente siano cambiate, a causa della transizione verso i display OLED, e non pare più esserci un prodotto del genere in rampa di lancio (probabilmente anche a causa del fatto che i pannelli OLED implicano costi decisamente più elevati sui diagonali importanti).

Magari per fare spazio a un modello ancora più grande

Tornando un po’ indietro all’ottobre del 2022, Wayne Ma di The Information aveva riferito che Apple stesse addirittura sviluppando un iPad Pro da 16 pollici, un dispositivo con un display potenzialmente identico a quello di un MacBook Pro 16.

Nessuno ha smentito più di tanto questa indiscrezione: pertanto, sebbene il modello da 14 pollici sembri essere stato cancellato, il modello da 16 pollici potrebbe essere ancora in fase di sviluppo, magari top secret. Il potenziale di un iPad Pro 16 potrebbe essere davvero incredibile ma a quale costo? Sicuramente tanto, forse troppo.

Potrebbero interessarti anche: È ufficiale: gli iPhone 15 e i nuovi Apple Watch arrivano il 12 settembre e iPadOS 17: novità e informazioni utili ora che c’è la beta pubblica