Torni a casa stanco dopo una giornata di lavoro o di studio particolarmente stressante, e l’unica cosa che vuoi fare è rilassarti guardando i tuoi programmi preferiti su RaiPlay. Mentre apri l’app sul tuo dispositivo preferito, sia esso una TV smart, un computer o uno smartphone, ti accorgi però che RaiPlay non funziona, e a nulla servono i tuoi tentativi di aprire e chiudere l’app.

Sono in tanti ad utilizzare la piattaforma di streaming del servizio pubblico per poter guardare le dirette dei 14 canali TV della Rai, destinati probabilmente ad ampliarsi in previsione delle modifiche allo spettro di frequenze utilizzabili per i canali televisivi, lo stesso che ha spinto il governo a rendere disponibili incentivi per l’acquisto di un decoder compatibile con il nuovo standard del digitale terrestre.

Molti utenti, anche a causa di problemi legati alla propria connessione o al dispositivo utilizzato, vedono il servizio ripristinarsi entro pochi minuti o ore; talvolta invece è necessario un approfondimento sulle cause che hanno determinato il disservizio, e su questo il sito della Rai non aiuta. In questa guida alla risoluzione dei problemi più comuni su RaiPlay troverai sicuramente la risposta che cerchi, e non solo: una volta che sarai in grado di risolvere autonomamente problemi con RaiPlay, diventerai sicuramente il beniamino dei tuoi amici, i quali ti chiederanno sicuramente di dargli una mano con i propri piccoli problemi legati alla piattaforma di streaming gratuita.

Risoluzione dei problemi con RaiPlay più comuni

Molto spesso RaiPlay non funziona durante la visione dei contenuti a causa di problemi di facile risoluzione, in larga parte dovuti dovuti alla propria connessione ad internet. Quello che gli utenti percepiscono come un disservizio è a causa del buffering o una velocità di streaming video insufficiente.

Come regola generale, per poter guardare i contenuti di RaiPlay, ma anche di altri servizi di streaming on demand o live streaming sul proprio dispositivo mobile, è necessaria una connessione stabile e con una velocità di download sufficiente a garantire che la fruizione proceda senza intoppi.

Cosa fare se RaiPlay mostra un errore di connessione

Il primo passo per risolvere un problema riguardante errore di connessione su RaiPlay è quello di analizzare la linea dati utilizzata: se viene utilizzata una connessione mobile in ambiente chiuso con spesse pareti o se ci si trova in una zona rurale o con scarsa copertura del segnale o in caso di problemi tecnici sulla linea di casa, allora la connessione potrebbe non essere stabile, oppure avere un andamento scostante, che impedisce la corretta visione.

Come essere sicuri che RaiPlay non funziona? Talvolta gli show preferiti non vengono caricati, oppure le pagine dedicate ai contenuti impiegano molto tempo per caricarsi. Altre volte invece tutto sembra funzionare bene, ma una volta avviata la visione non viene visualizzato nulla su schermo.

Il primo passo per ripristinare la corretta funzionalità è quello di controllare le impostazioni della propria linea fissa, magari utilizzando uno strumento come Speedtest per assicurarsi che i settaggi del modem/router utilizzato e della nostra linea dati, sia essa fissa o mobile, siano corretti. Possiamo ottenere lo stesso risultato provando ad utilizzare applicazioni per lo streaming on demand come Netflix, o Amazon Prime Video; se il problema è dovuto ad una scarsa ricezione del segnale Wi-Fi, consigliamo di posizionare lo smartphone o il tablet in modo tale da poter ricevere correttamente i dati, ad esempio avvicinandolo alle finestre, o comunque lontano da spesse pareti che potrebbero disturbare il segnale, soprattutto nel caso di connessione dati 4G/LTE.

Cosa fare se Raiplay non carica

In occasione di serie TV, documentari o film di particolare interesse per il pubblico, potrebbero presentarsi problemi completamente indipendenti dai dispositivi o la connessione di rete utilizzata: è il caso in cui i server di RaiPlay sono sovraffollati, e pertanto impossibilitati a gestire contemporaneamente un enorme quantitativo di traffico utenti.

I server di RaiPlay, in un mondo perfetto, sarebbero attivi 24 ore su 24 senza alcuna défaillance, purtroppo nel mondo reale sono molte le ragioni per cui il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile: un semplice aggiornamento o un test di routine potrebbe rendere i server inaccessibili per un periodo di tempo più o meno lungo. La RAI mette a disposizione una pagina dedicata in cui poter chiedere della eventuale presenza di disservizi: stiamo parlando di Ray Way, la società che si occupa della trasmissione del segnale Rai.

Solitamente, anche il profilo ufficiale su Twitter di RaiPlay fornisce informazioni su particolari problematiche temporanee, e vi da la possibilità di poter scrivere un commento e attendere la risposta di un addetto ai lavori.

Cosa fare se RaiPlay non funziona bene

Come risolvere i problemi con app RaiPlay in caso di errori generici o sporadici durante la visione?Innanzitutto, raccomandiamo di cambiare lo show che si sta guardando: se si presentano gli stessi problemi controllate il corretto funzionamento dell’intero sistema utilizzato, sia esso smartphone, tablet o PC.

Provate anche a refreshare la pagina – sulla maggior parte dei browser basta premere il tasto F5 – o chiudere e riaprire l’applicazione: se il malfunzionamento persiste, si può provare a riavviare il dispositivo utilizzato per la visione. Esauriti questi semplici accorgimenti, se i problemi persistono mentre si guardano contenuti su RaiPlay Go, possiamo provare a cercare supporto sul profilo Twitter o attraverso il form di contatto disponibile all’interno dell’applicazione.

Come risolvere i problemi con app RaiPlay

L’app di RaiPlay viene aggiornata con una cadenza piuttosto regolare, pertanto è sempre bene controllare di utilizzare l’ultima versione disponibile. Alcuni dei problemi che gli utenti riscontrano o segnalano vengono risolti proprio attraverso la diffusione di un nuovo update, sia per dispositivi Android che iOS. Purtroppo, se RaiPlay non funziona non potrete sapere immediatamente se questo dipende dalla vostra versione dell’app oppure no: recatevi sullo store del dispositivo e controllate se è disponibile una nuova versione da scaricare.

Come fare una segnalazione su RaiPlay

Anche dopo averle provate tutte, il vostro problema potrebbe essere persistente e, apparentemente, senza soluzione: è il momento di chiamare l’artiglieria pesante. Nel nostro caso, si tratta di chiedere aiuto al servizio tecnico di RaiPlay, anche solo per segnalare la problematica che affligge la vostra visione. Purtroppo non esiste una chat live con operatori a disposizione degli utenti, l’unico metodo per richiedere una risposta tecnica o segnalare un guasto/disservizio è quello di compilare il form di contatto.

Questo form è disponibile sia in versione web a questo indirizzo, sia all’interno del menu delle app per dispositivi mobili. Indichiamo l’indirizzo email su cui essere contattati, meglio se è anche quello utilizzato per l’accesso al servizio; selezioniamo l’argomento e il tipo di dispositivo da cui si tenta l’accesso, ed infine descriviamo la problematica.

Solitamente entro pochi giorni il servizio tecnico invierà la risposta al quesito e/o segnalazione. Sappi che se non riesci a registrarti su RaiPlay per l’accesso al servizio, puoi compilare il form chiedendo aiuto per poter attivare con successo le credenziali per il servizio.