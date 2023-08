Risale a novembre 2020 il lancio di Sony PlayStation 5 e da quel momento la console gaming del colosso nipponico è andata conquistando sempre più persone con le sue prestazioni e la libreria di titoli disponibili che va via via ampliandosi.

Da tempo si attende il lancio di una variante Slim di Sony PlayStation 5 e, in attesa che il produttore si decida, in Rete è stata pubblicata un’immagine che ci mostra quello che potrebbe essere il suo design (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere Sony PlayStation 5 Slim

L’immagine a cui facciamo riferimento è stata pubblicata da Andrew Marmo su Twitter e il leaker sostiene che la nuova console gaming di Sony avrà come codice prodotto la sigla CFI-2016.

Ma c’è anche un breve video che ci mostra quella che dovrebbe essere Sony PlayStation 5 Slim dal vivo:

Here’s the first video of PlayStation 5 (CFI-2016) “Slim” https://t.co/lqHvl5V9Av — Andrew Marmo (@the_marmolade) August 11, 2023

Stando a tali contributi, Sony PlayStation 5 Slim dovrebbe avere un design molto simile a quello del modello “originale”, sebbene le sue dimensioni dovrebbero essere leggermente ridotte (pare di circa 5 cm per quanto riguarda l’altezza).

Il cambiamento più evidente che è possibile notare guardando immagine e video è rappresentato dalle piastre di copertura divise, che regalano al device un aspetto un po’ più accattivante.

Un’altra novità di Sony PlayStation 5 Slim dovrebbe essere rappresentata dalla presenza di una doppia porta USB Type-C (sul modello attuale ne troviamo soltanto una sulla parte frontale).

Al momento Sony non ha ancora reso noto quando ha in programma di lanciare la sua nuova console gaming ma, stando alle indiscrezioni, ciò dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno.

Infine, per quanto riguarda il prezzo, secondo le voci più insistenti Sony PlayStation 5 Slim potrebbe arrivare sul mercato a circa 400 dollari e nella sua confezione di vendita dovrebbero essere inclusi un controller, un cavo di alimentazione, un cavo HDMI e un cavo USB Type-C per caricare il controller. Staremo a vedere.

Se non volete attendere, potete acquistare subito il modello “normale” su Amazon.