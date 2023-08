Sono tornati ai prezzo più bassi i MacBook Pro 16 con Apple Silicon M1 Pro e M1 Max, disponibili in offerta su Amazon ai prezzi dello scorso Prime Day (o quasi). Sia le versioni da 1 TB che la base da 512 GB erano alcune delle promozioni più interessanti di un’edizione chiusasi ormai un mese e mezzo fa. Ma ora, chiunque non abbia fatto in tempo a portarsi a casa i due MacBook più grandi, ha di nuovo modo di approfittarne. Ma non perdiamoci ulteriormente in chiacchiere, visto che le scorte non sono affatto illimitate.

MacBook Pro 16 M1 Pro e M1 Max in offerta su Amazon al minimo storico

Il modello disponibile in offerta su Amazon è il MacBook Pro 16 con chip Apple Silicon M1 Pro e M1 Max. Si tratta del modello precedente, che tuttavia con la versione M2 Pro e M2 Max ha molto in comune, quasi tutto a parte un minimo surplus in termini di prestazioni e connettività aggiornata (maggiori dettagli li trovate nella nostra recensione di MacBook Pro 14 M2 Pro). Lo schermo è lo stesso, come anche il design e quasi tutti i componenti, di un notebook che costa decisamente meno rispetto all’ultima versione, specie oggi grazie all’offerta in questione.

Perché su Amazon ora è possibile acquistare MacBook Pro 16 M1 Pro con 16 GB di RAM (memoria unificata per la precisione) e 512 GB di spazio d’archiviazione scontato a 1.799 euro invece di 2.335,99 in entrambi i colori: argento e grigio siderale. Volendo, bastano 100 euro in più per portarsi a casa il modello con SSD da 1 TB, disponibile in offerta su Amazon a 1.899 euro, anche in questo caso, in entrambe le colorazioni.

E se ciò non bastasse, per i più esigenti ci sono anche i modelli MacBook Pro 16 con chip Apple Silicon M1 Max in offerta, quelli con CPU da 10 core e GPU da 32 core. Il prezzo è particolarmente basso anche in questo caso, considerando che la versione con 32 GB di memoria unificata e SSD da 1 TB costa 2.549 euro su Amazon, disponibile sia in argento che in grigio siderale.

A seguire i link diretti ad Amazon per l’acquisto di tutte le versioni scontate:

Potrebbero interessarti anche: Migliori notebook del mese: ecco i nostri consigli e In cerca di un nuovo Notebook? Ecco 5 errori da non fare

Ti ricordiamo che per non perderti le migliori offerte sulla tecnologia puoi seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.