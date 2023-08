ASUS sceglie la vetrina della Gamescom per annunciare sul mercato europeo la nuova gamma di prodotti gaming ROG x Evangelion, una serie di componenti, periferiche e accessori incentrata sullo storico anime d’azione giapponese che già in passato era stato protagonista di una linea a tema targata ASUS. La famiglia ROG x Evangelion offre tutto quello che serve per assemblare un PC da gioco incentrato sui personaggi di EVA-02 e Asuka; si parte dalla scheda madre ROG Maximus Hero e dal dissipatore AIO ROG Ryujin III 360, passando per la potentissima ROG Strix GeForce RTX 4090, il case ROG Hyperion e l’ alimentatore ROG Thor 1000W Platinium II, tutte componenti indirizzate a una build top di gamma insomma. Ma non è tutto, c’è posto anche per accessori come il supporto per scheda grafica ROG Herculx e le periferiche, con un kit completo di mouse, tastiera e mousepad ottimizzati per i gamer più esigenti.

ASUS è probabilmente tra i maggiori produttori di componentistica e periferiche per PC, possiamo dire quasi in tutte le fasce di mercato; con il marchio ROG però si è ritagliata una nicchia sostanziosa nella fascia enthusiast, un settore molto esigente in termini di qualità e prestazioni che però guarda in modo importante anche al design e all’estetica. In questo caso la serie ROG x Evangelion non si discosta dalle classiche linee ROG, adattandole modificandone la livrea e riprendendo il tema e le colorazioni dei personaggi di EVA-02 e Asuka.

ASUS ROG x Evangelion per una build gaming al top

Si parte con la scheda madre ROG MAXIMUS Z790 HERO EVA-02 Edition, basata sulla più nota ROG MAXIMUS Z790 HERO e quindi destinata a processori Intel Core 13a gen socket LGA 1700 con supporto DDR5 e PCI-E 5.0. Questa motherboard, equipaggiata con chipset Z790, garantisce un Power Stage a 20+1 fasi e una capacità di espansione impressionante con Thunderbolt 4 40 Gbps, USB 3.2 2×2 20 Gbps e WiFi 6E; oltre a quanto visto finora, non mancano tutte le tecnologie e funzionalità proprietarie che caratterizzano da anni le schede madri ROG anche a livello BIOS.

Una scheda da abbinare a un processore Core i7 o Core i9 serie K e, perché no, a un dissipatore come il ROG RYUJIN III 360 ARGB EVA-02 Edition con radiatore da 360 millimetri, tre ventole ARGB da 120 e pompa Asetek di 8a generazione. Per quanto riguarda la scheda video, ASUS propone ROG Strix GeForce RTX 4090 24GB GDDR6X OC EVA-02 Edition, da alimentare con un’unità di pari livello come può essere il ROG Thor 1000W Platinum II EVA Edition; parliamo di una PSU da 1.000 watt con design modulare, certificazione 80 Plus Platinum e ventole con tecnologia Axial Tech.

Tutta la configurazione vista troverà posto su un ROG Hyperion EVA-02 Edition, un case che oltre al design curato garantisce molto spazio, cooling ottimizzato e possibilità di personalizzare il cablaggio. Passando alle periferiche invece, troviamo la tastiera ROG Strix Scope RX EVA-02 Edition, ottimizzata per gli FPS ed equipaggiata con switch meccanici ROG RX, tecnologia Aura Sync e certificazione IP57; a questa si può abbinare il mouse ROG Gladius III Wireless AimPoint EVA-02 Edition, periferica wireless dotata di sensore ottico da 36.000 DPI e switch intercambiabili.

La gamma ROG Evangelion 2023 si chiude con una serie di accessori, nel dettaglio il GPU riser ROG Herculx EVA-02 Edition ottimizzato per schede grafiche GeForce RTX 40, il nastro antiscivolo per mouse ROG Harpe Ace Mouse Grip Tape EVA-02 Edition, il set di keycap ROG For RX Switches EVA-02 Edition e il super tappetino ROG Scabbard II EVA Edition, caratterizzato da una superficie oleo/idrorepellente da ben 90×40 centimetri.



ASUS al momento non ha fornito dettagli riguardo prezzi e disponibilità per l’Italia dei prodotti ROG x Evangelion, maggiori dettagli dovrebbero arrivare però nelle prossime settimane.

