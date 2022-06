ASUS Republic of Gamers annuncia la collezione di prodotti ROG x Evangelion: in arrivo edizioni limitate e speciali di un’ampia gamma di prodotti per creare il più esclusivo e ricco setup per PC che celebri lo stile del marchio EVA-01. Scopriamole insieme, dando uno sguardo ai primi prezzi e alle date di uscita.

ASUS ROG lancia l’esclusiva collection Evangelion

La nuova collezione esclusiva è incentrata su EVA-01, il mecha di punta delle celebri serie manga e anime conosciute in tutto il mondo. Tutte le proposte sono personalizzate, e tutti gli appassionati del genere avranno a disposizione tutti gli ingredienti per assemblare un sistema davvero esclusivo con le caratteristiche colorazioni verde e viola e con una varietà di grafiche e di elementi distintivi tratti direttamente dall’universo di Evangelion.

L’ampio set di componenti ROG include una scheda madre ROG Maximus, schede grafiche ROG STRIX GeForce RTX, un dispositivo di raffreddamento di tipo AIO (ROG Ryujin II 360), un alimentatore e tanto altro tra monitor, router, cuffie, cover per SSD e non solo. Ecco la lista completa di prodotti in arrivo:

scheda madre ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition : raffreddamento ed erogazione di potenza sono stati irrobustiti per “spingere” al massimo i più recenti modelli dei processori Intel Core di dodicesima generazione. Già esponente di spicco della gamma ROG nella versione standard, questa edizione speciale offre ulteriori tratti estetici distintivi come il design in stile A.T. Field (Absolute Terror Filed o Campo di Terrore Assoluto) attorno allo zoccolo della CPU e l’illuminazione poligonale sulla cover I/O

: raffreddamento ed erogazione di potenza sono stati irrobustiti per “spingere” al massimo i più recenti modelli dei processori Intel Core di dodicesima generazione. Già esponente di spicco della gamma ROG nella versione standard, questa edizione speciale offre ulteriori tratti estetici distintivi come il design in stile A.T. Field (Absolute Terror Filed o Campo di Terrore Assoluto) attorno allo zoccolo della CPU e l’illuminazione poligonale sulla cover I/O schede grafiche ROG STRIX GeForce RTX3090 e 3080 EVA Edition : si mostrano in una veste ancora più esclusiva, con le grafiche distintive di EVA-01 che campeggiano sulla cover e sulla piastra posteriore e con un effetto di illuminazione sincronizzata sul pannello anteriore ARGB

: si mostrano in una veste ancora più esclusiva, con le grafiche distintive di EVA-01 che campeggiano sulla cover e sulla piastra posteriore e con un effetto di illuminazione sincronizzata sul pannello anteriore ARGB AIO cooler ROG Ryujin II 360 ARGB EVA Edition : la cover metallizzata della pompa di calore offre uno schermo da 3,5 pollici che mostra le statistiche principali del PC o anche GIF animate e personalizzabili. I tubi rinforzati convogliano il refrigerante in un radiatore assistito da tre ventole ARGB in stile NERV

: la cover metallizzata della pompa di calore offre uno schermo da 3,5 pollici che mostra le statistiche principali del PC o anche GIF animate e personalizzabili. I tubi rinforzati convogliano il refrigerante in un radiatore assistito da tre ventole ARGB in stile NERV alimentatore ROG THOR 1000W Platinum II EVA Edition : con una skin ispirata all’EVA, utilizza componenti premium e ottimizzazioni nel raffreddamento che consentono livelli di rumore tra i più bassi della categoria

: con una skin ispirata all’EVA, utilizza componenti premium e ottimizzazioni nel raffreddamento che consentono livelli di rumore tra i più bassi della categoria chassis ROG Strix Helios EVA Edition : chassis gaming di tipo mid-tower premium con tre pannelli in vetro temperato, un telaio in alluminio e illuminazione RGB integrata sul pannello frontale. I dettagli interni ed esterni sono stati modulati per incarnare l’estetica dell’EVA-01

: chassis gaming di tipo mid-tower premium con tre pannelli in vetro temperato, un telaio in alluminio e illuminazione RGB integrata sul pannello frontale. I dettagli interni ed esterni sono stati modulati per incarnare l’estetica dell’EVA-01 monitor gaming ROG Strix XG27AQM EVA Edition : display da 27 pollici con copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3, frequenza di aggiornamento overclockata di 270 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms. Offre una combinazione cromatica viola e verde.

: display da 27 pollici con copertura del 97% dello spazio colore DCI-P3, frequenza di aggiornamento overclockata di 270 Hz e un tempo di risposta di 0,5 ms. Offre una combinazione cromatica viola e verde. router gaming ROG Rapture GT-AX6000 EVA Edition : router con tecnologia e prestazioni all’avanguardia, caratterizzato da una livrea viola distintiva e antenne in stile che rievocano le piastre spalla dell’EVA-01

: router con tecnologia e prestazioni all’avanguardia, caratterizzato da una livrea viola distintiva e antenne in stile che rievocano le piastre spalla dell’EVA-01 cuffie gaming ROG Delta S EVA Edition : cuffie con QUAD DAC ESS 9281 di alta qualità e un microfono con tecnologia di cancellazione del rumore ASUS AI. I padiglioni sono arricchiti da tipici elementi grafici viola e verde, con illuminazione RGB

: cuffie con QUAD DAC ESS 9281 di alta qualità e un microfono con tecnologia di cancellazione del rumore ASUS AI. I padiglioni sono arricchiti da tipici elementi grafici viola e verde, con illuminazione RGB tastiera gaming ROG Strix Scope RX EVA Edition : tastiera con cover in alluminio con skin viola e verde ispirata all’EVA; ospita internamente gli esclusivi switch ottico-meccanici proprietari ROG RX

: tastiera con cover in alluminio con skin viola e verde ispirata all’EVA; ospita internamente gli esclusivi switch ottico-meccanici proprietari ROG RX mouse gaming ROG Keris Wireless EVA Edition : mouse da gaming con un peso di 79 grammi, sensore da 16.000 dpi e socket ROG di tipo push-fit che alloggia switch intercambiabili

: mouse da gaming con un peso di 79 grammi, sensore da 16.000 dpi e socket ROG di tipo push-fit che alloggia switch intercambiabili mousepad ROG Scabbard II EVA Edition : tappetino con superficie nano-rivestita che respinge acqua, olio e polvere che combina contrapposti elementi di design ispirati a NERV ed EVA

: tappetino con superficie nano-rivestita che respinge acqua, olio e polvere che combina contrapposti elementi di design ispirati a NERV ed EVA cover per SSD ROG Strix Arion EVA Edition

Prezzi e uscita dei prodotti ROG x Evangelion

Tutti i prodotti della collezione ROG x Evangelion saranno disponibili all’acquisto in serie limitata esclusivamente presso gli ASUS Gold Store selezionati e i rivenditori aderenti al programma Powered by ASUS (ossia Alex.it, Crismatica, Drako, Esse Emme, Giaca, Infograf, Leoni, Mister Web, Next, Tradeco, Zetaelle).

La scheda madre ROG Maximus Z690 Hero EVA Edition e la scheda grafica ROG STRIX GeForce RTX 3080 EVA Edition saranno disponibili entro fine giugno 2022 al prezzo consigliato di rispettivamente 799 e 1599 euro. Gli altri prodotti della serie saranno tutti lanciati entro l’estate 2022, ma i prezzi non sono ancora stati annunciati. Per maggiori informazioni potete rivolgervi direttamente ai rivenditori autorizzati.

