ASUS è tra i protagonisti dell’edizione 2023 della Gamescom, evento tra i più rilevanti del settore in Europa che anche quest’anno dovrebbe riservare interessanti novità per il segmento PC consumer e tutto quello che ruota intorno al mondo gaming. Molte le novità annunciate dall’azienda taiwanese con l’iniziativa Never Stop Gaming, con particolare attenzione al settore della componentistica e dei PC DIY (Do It Yourself), ambito dove ASUS è sicuramente tra i leader di mercato; si spazia dalle schede madri ad alte prestazioni, passando per i dissipatori, router WiFi, monitor e molto altro che porteremo alla vostra attenzione con altri articoli dedicati.

ASUS mostra le prime schede madri per processori Core 14a gen e non solo

Andiamo subito al sodo con le schede madri ROG Maximus Z790 Dark Hero, ROG Strix Z790-A Gaming WiFi II e TUF Gaming Z790-Pro WiFi, compatibili con processori Alder Lake Core 12a gen e Raptor Lake Core 13a gen, ma in grado di supportare anche quelli “Next-Gen”, in sostanza i tanto chiacchierati Raptor Lake-S Refresh che dovrebbero arrivare a settembre. I nuovi modelli garantiscono supporto per gli standard PCIe 5.0 e DDR5, connettività migliorata, sistema di dissipazione avanzato e spiccate doti di overclock.

La ROG Z790 Dark Hero e Strix Z790-A Gaming WiFi II sono equipaggiate con WiFi 7 e la recente ASUS WiFi Q-Antenna, che insieme consentono di raggiungere velocità di trasferimento dati sino a 5,8 Gbps; la TUF Gaming Z790-Pro WiFi offre invece WiFi 6E sempre con WiFi Q-Antenna in dotazione, leggermente meno prestante rispetto alla configurazione WiFi 7 ma comunque molto valida in ottica gaming. Tutti i modelli annunciati sono inoltre dotati delle tecnologie proprietarie ASUS, tra queste segnaliamo AI Overclocking, AI Cooling II, Two-Way AI Noise Cancelation,Q-LED, PCIe Slot Q-Release e M.2 Q-Latch e ASUS Enhanced Memory Profile II (AEMP II); molto sostanziosa anche la dotazione di porte USB con supporto per la ricarica rapida sul connettore frontale USB Type-C 20 Gbps.

Passando invece al networking arriva il ROG Rapture GT-BE98 Pro, primo router gaming WiFi 7 quad-band al mondo, con canali dedicati a 320 MHz nella banda a 6 GHz e prestazioni fino al 160% superiori rispetto alla precedente generazione WiFi 6. Le prestazioni velocistiche di questo router sono incredibili, soprattutto grazie alla modulazione 4K QAM che permette di raggiungere una velocità di trasferimento dati di 30.000 Mbps, mentre altre funzionalità come Multi-Link Operation e Multi-RU Puncturing vanno ad ottimizzare anche quella che è l’efficienza della connessione wireless. Questo però è in primis un router ottimizzato per il gaming, motivo per cui vengono implementate funzionalità come l’Accelerazione dei Giochi a Triplo Livello, la Gaming Port e il QoS, che riducono ritardo e latenza per i giochi; un router a dir poco completo, l’ideale da abbinare alle nuove schede madri ASUS WiFi 7 appena annunciate.

Durante l’evento Never Stop Gaming, ASUS ha svelato anche le soluzioni con connettori nascosti come la scheda madre TUF Gaming B760M-BTF WIFI D4, la TUF Gaming Z790 e la scheda grafica ASUS GeForce RTX 4070 BTF. Il design dei connettori nascosti sul lato inferiore sulla scheda madre semplifica il passaggio dei cavi per gli assemblatori e migliora l’estetica generale del sistema, mentre la GeForce RTX 4070 BTF vanta un design ulteriormente innovativo che elimina la necessità di connettori di alimentazione esterni, sostituendoli con un nuovo connettore che consente l’alimentazione della scheda grafica direttamente dallo slot ad alta potenza posto sulla scheda madre.

Molta attenzione è stata dedicata alla fascia alta del mercato consumer, segmento dove ASUS piazza un trittico di prodotti che non lascia spazio a molte interpretazioni. Si tratta della scheda video ROG Matrix GeForce RTX 4090, del case ROG Hyperion GR701 White Edition e dell’alimentatore ROG Loki SFX-L 1200W Titanium. La ROG Matrix Platinum GeForce RTX 4090 è una variante raffreddata a liquido della NVIDIA GeForce RTX 4090 (Recensione), con radiatore da 360 mm, ventole magnetiche daisy-chainable e una pompa ad alte prestazioni; il ROG Hyperion GR701 White Edition è un case E-ATX che offre un doppio supporto per radiatori da 420 mm, quattro ventole da 140 mm, un GPU holder in metallo e storage a scomparsa, mentre ROG Loki 1200W è un alimentatore in formato SFX-L ad alte prestazioni progettato per case di piccole dimensioni (SFF), certificato 80 PLUS Titanium e predisposto per ATX 3.0.

Rimanendo sempre in tema gaming a marchio ROG, segnaliamo poi i nuovi switch meccanici ROG NX Storm che utilizzano un materiale composito in poliossimetilene (POM) per lo stelo e il policarbonato (PC) per l’alloggiamento, il tappetino ROG Moonstone Ace L in vetro temperato 9H e il controller Raikiri Pro; quest’ultimo è un controller per PC personalizzabile con connettività tri-mode Bluetooth, RF a 2,4 GHz e cablata USB-C per garantire la compatibilità con PC e laptop. Può essere utilizzato anche con Xbox tramite una connessione via cavo, mentre a bordo è presente anche un display OLED, programmabile per mostrare animazioni e indicatori di stato.

Chiude questa carrellata il dissipatore a liquido per CPU TUF Gaming LC II 360 ARGB, soluzione ad alte prestazioni che dovrebbe tenere a bada anche le CPU più esigenti. Il liquido di raffreddamento passa attraverso una piastra di raffreddamento illuminata e tubi rinforzati da 400 mm prima di arrivare a un radiatore ad alta capacità, raffreddato a sua volta da tre ventole ARGB da 120 mm a bassa rumorosità.

