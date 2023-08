Al contrario di AMD che in questi mesi estivi ha continuato ad aggiornare la propria offerta di processori consumer, Intel si è presa una piccola pausa che anticipa sostanzialmente il lancio delle prossime CPU desktop Core 14a gen nome in codice Raptor Lake-S Refresh. Abbiamo già avuto modo di parlare delle prossime soluzioni Intel Core, le ultime a mantenere la vecchia nomenclatura che sarà sostituita già con i prodotti della serie Meteor Lake; dopo le prime indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, oggi abbiamo qualche dettaglio più consistente su quelli che saranno i top di gamma della linea Core 14a gen, il Core i9-14900K e il Core i7-14700K.

Intel Core i9-14900K e Core i7-14700K confermati, ma aspettiamo test approfonditi

I due modelli di punta della serie Intel Raptor Lake-S Refresh sono apparsi per la prima volta sulla piattaforma Bacpo e, a parte la conferma delle caratteristiche tecniche, vengono riportati anche i risultati sul noto benchmark sintetico CrossMark. Tenendo a mente che parliamo comunque di engineering sample, probabilmente testati a frequenze inferiori rispetto a quelle dei modelli retail finali, i risultati assoluti non fanno gridare al miracolo se li paragoniamo ad esempio agli attuali top di gamma come il Core i9-13900K.

Detto questo, il dato più interessante che emerge riguarda però il gap esistente tra Core i9-14900K e Core i7-14700K; parliamo di un 20% di scarto a favore del modello flagship che non è poco considerando che la variante Core i7 14a gen è stata rivista con l’aggiunta di quattro ulteriori E-Core (20 core in totale). Se consideriamo le già ottime prestazioni di un Core i7-13700K (Recensione), sicuramente superate dal successore Core i7-14700K, si può intuire che il prossimo modello di punta Intel sarà molto potente, pur mantenendo la stessa configurazione di core/thread vista su Core i9-13900K/KF/KS.

Ribadendo che per dare qualche giudizio preliminare servono benchmark più attendibili e concreti, ricordiamo che i processori Intel Core 14a gen dovrebbero debuttare sul mercato a ottobre, mentre la presentazione ufficiale sarà anticipata a settembre, probabilmente all’Intel Innovation. I primi modelli a giungere sul mercato saranno quelli della serie Core K con moltiplicatore ci clock sbloccato, a seguire riportiamo anche le possibili specifiche tecniche della gamma Core K 14a gen.

Intel Core 14a gen desktop – Caratteristiche tecniche presunte

Intel Core i9-14900K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 24C/32T (8C/16T+16C/16T)

Intel Smart Cache 36MB

Frequenza Base 3,2 GHz (P-Core), 2,4 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 6,0 GHz (P-Core), 4,4 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel Core i7-14700K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 20C/28T (8C/16T+12C/12T)

Intel Smart Cache 33MB

Frequenza Base 3,2 GHz (P-Core), 2,5 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,6 GHz (P-Core), 4,3 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 253W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Intel Core i5-14600K

Processo Produttivo Intel 7 (Ultra) – 10nm SuperFin Enhanced 3a gen

Architettura Raptor Cove + Gracemont Enhanced

Core/Thread 14C/20T (6C/12T+8C/8T)

Intel Smart Cache 24MB

Frequenza Base 3,5 GHz (P-Core), 2,6 GHz (E-Core)

Frequenza Turbo Boost Massima 5,3 GHz (P-Core), 4,0 GHz (E-Core)

Supporto DDR5/DDR4, DDR5 5600 – DDR4 3200

Grafica Intel UH 770

PCI-E 16 linee PCI-E 5.0 + 4 PCI-E 4.0

TDP (PL1) o Processor Base Power (PBP) 125W

TDP (PL2) o Maximum Turbo Power (MTP) 181W

Tau (Turbo Time Parameter) 56 secondi

Socket LGA 1700

Potrebbe interessarti anche: