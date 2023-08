Con il Back to School di MediaWorld partito oggi, incomincia il periodo di sconti che precede l’inizio del nuovo anno scolastico/universitario. Anche Amazon ha lanciato nelle scorse ore nuove offerte sui propri dispositivi, fra cui quelli per la sicurezza domestica Blink e Ring, oltre ai router Amazon eero. In alcuni casi si sfiora il 50% di sconto, ma seguiteci che ve ne abbiamo selezionati alcuni da tenere in considerazione.

Dispositivi Amazon in offerta: la selezione

Blink e Ring per sicurezza domestica

Partiamo dai dispositivi per la sicurezza domestica, tutti compatibili con Amazon Alexa in questo caso, un settore particolarmente interessante in periodi specifici come questo, in cui molte persone si trovano in vacanza o stanno per partire e desiderano dotarsi di qualcosa che dia un po’ più di tranquillità durante le ferie, ma non solo.

I dispositivi Ring di Amazon spaziano dai videocitofoni alle videocamere di sicurezza, passando per sistemi di allarme e sensori vari. Discorso simile per Blink, marchio anch’esso di proprietà della società di Jeff Bezos, specializzato in dispositivi di sicurezza, videocamere e sistemi di allarme in primis. A seguire vi lasciamo una selezione di prodotti disponibili in offerta su Amazon che vale la pena considerare.

Dispositivi Amazon Blink

Cliccando qui trovi tutti gli altri dispositivi Blink disponibili in offerta su Amazon.

Dispositivi Amazon Ring

Cliccando qui trovi tutti gli altri dispositivi Ring disponibili in offerta su Amazon.

Amazon eero per le connessioni Wi-Fi

Di tutt’altra categoria gli Amazon eero, prodotti che rientrano nell’area dei dispositivi Wi-Fi, fra cui troviamo router, extender, e sistemi mesh di vario genere. Ecco la nostra selezione delle offerte più interessanti disponibili su Amazon.

In questa pagina trovate tutti gli altri dispositivi Amazon eero scontati. Ma per il resto, vi ricordiamo che per non perdervi le migliori offerte sulla tecnologia potete seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech, dove ogni giorno condividiamo in tempo reale le occasioni più ghiotte del web: ecco il link diretto.

Potrebbero interessarti anche: Amazon annuncia la Festa delle Offerte Prime, sarà solo per gli abbonati e Migliori router e modem router di Agosto 2023: ecco i nostri consigli