Il Back to School di MediaWorld è l’occasione giusta per acquistare un nuovo computer (un notebook oppure un PC Desktop) beneficiando di una promozione davvero interessante. Lo store, infatti, propone una selezione di computer da acquistare a prezzo scontato.

Per gli utenti che sceglieranno uno dei modelli protagonisti delle offerte MediaWorld, inoltre, ci sarà un buon aggiuntivo. In base al modello scelto, infatti, è possibile ricevere una Gift Card MediaWorld dal valore compreso tra 75 euro e 250 euro.

La nuova promozione è valida fino al prossimo 30 agosto. Vediamo tutti i dettagli in merito al Back to School di MediaWorld oltre a una selezione delle migliori offerte disponibili in questo momento per ottenere la Gift Card proposta dallo store.

Back to School di MediaWorld: fino a 250 euro di Gift Card acquistando un computer in offerta

La nuova promozione, valida fino al 30 agosto, che MediaWorld mette a disposizione dei suoi utenti è semplice. Acquistando uno dei computer in promozione, infatti, si riceverà una Gift Card da utilizzare entro il 30 settembre successivo per acquistare qualsiasi altro prodotto disponibile da MediaWorld.

L’importo della Gift Card è legato al prezzo del computer acquistato in offerta secondo questo schema:

acquistando un computer con prezzo compreso tra 499 euro e 799,99 euro si riceverà una Gift Card di 75 euro

acquistando un computer con prezzo compreso tra 800 euro e 1.199,99 euro si riceverà una Gift Card di 150 euro

acquistando un computer con prezzo superiore a 1.200 euro si riceverà una Gift Card di 250 euro

La Gift Card potrà poi essere utilizzata per acquisti, sia online che in negozio. Ricordiamo che per gli acquisti su MediaWorld è possibile beneficiare di un finanziamento a tasso zero oltre che della possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi con PayPal.

Per accedere a una panoramica completa dei computer in offerta per il Back to School di MediaWorld e per tutti i dettagli sulla promozione che consente di ottenere la Gift Card in regalo è possibile seguire il link riportato qui di sotto. Come detto in precedenza, c’è tempo fino al 30 agosto per sfruttare la promozione:

>> Scopri la promo Back to School di MediaWorld <<

Le migliori offerte del Back to School di MediaWorld

La promozione Back to School di MediaWorld propone tanti computer in offerta e che danno diritto alla Gift Card fino a 250 euro. Per aiutarvi nella scelta del modello da comprare, qui di seguito, abbiamo selezionato alcuni dei migliori prodotti in sconto in questo momento, suddivisi in base alla fascia di prezzo.

Ecco le migliori proposte fino a 799,99 euro che consentono di ricevere una Gift Card da 75 euro:

Acer Aspire 3 in offerta a 499 euro ; il notebook di Acer è dotato del processore Ryzen 5 7520U affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

; il notebook di Acer è dotato del processore affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 in offerta a 599 euro; il notebook di Lenovo è dotato del processore Intel Core i7-1165G7 affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

il notebook di Lenovo è dotato del processore affiancato da 8 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD HP 15S-EQ3037NL in offerta a 599 euro; il notebook di Lenovo è dotato del processore Ryzen 5 5625U affiancato da 16 GB di memoria RAM e da 512 GB di SSD; il display è da 15,6 pollici con risoluzione Full HD

Tra i migliori notebook con prezzo tra 800 euro e 1.199,99 euro, che consentono di ottenere una Gift Card di 150 euro, troviamo:

Lenovo IdeaPad Gaming 3 16IAH7 in offerta a 899 euro ; il notebook è dotato di un processore Intel Core i5 12450H , scheda video NVIDIA RTX 3050 Ti , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display Full HD da 16,1 pollici di diagonale

; il notebook è dotato di un processore , scheda video , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display Full HD da 16,1 pollici di diagonale MSI GF64 in offerta a 899 euro; il notebook presenta un processore Intel Core i7-11800H , scheda video NVIDIA RTX 3050 , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale

il notebook presenta un processore , scheda video , 16 GB di memoria RAM, 512 GB di SSD e un display Full HD da 15,6 pollici di diagonale Surface Laptop 5 in offerta a 999 euro; il notebook di Microsoft è dotato del processore Intel Core i5-1245U, 8 GB di RAM, 256 GB di SSD e un display touch da 13,5 pollici

Ecco, invece, i migliori notebook a partire da 1.200 euro che permettono di ottenere una Gift Card da 250 euro: