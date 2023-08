Amazon ha pensato bene di rendere rovente questo caldo sabato mattina agostano con un tris di offerte che chiamano in causa le ultime due generazioni di Apple MacBook Air: coi nuovi minimi storici appena raggiunti, non dovrete fare altro che individuare il modello più adatto ai vostri gusti ed esigenze e affondare il colpo.

Offerte Amazon: nuovi minimi per Apple MacBook Air M1 e M2

MacBook Air M1 e M2 non hanno bisogno di particolari presentazioni: parliamo delle ultime due — ottimamente riuscite — generazioni del modello più economico e popolare della linea MacBook di Apple. Accomunati dall’utilizzo di processori Apple Silicon — rispettivamente, M1 e M2 — e da una configurazione fanless, i due notebook rappresentano scelte validissime per molteplici categorie di utenti e scenari di utilizzo.

E lo sono ancora di più con le offerte attualmente disponibili su Amazon, che vedono entrambi i modelli toccare dei nuovi prezzi minimi sulla piattaforma. Infatti, Apple MacBook Air M1, nella versione base con 8 GB + 256 GB, è acquistabile al prezzo di 854,90 euro — nella sola colorazione Oro, le altre due si trovano comunque a 899 euro. Ecco tutti i link per l’acquisto:

Apple MacBook Air M1 256 GB Oro a 854,90 euro

Apple MacBook Air M1 256 GB Grigio siderale a 899 euro

Apple MacBook Air M1 256 GB Argento a 899 euro

Spostandoci in avanti di una generazione, anche Apple MacBook Air M2 — che si segnala altresì per un profondo quanto necessario rinnovamento estetico — viene attualmente proposto ai prezzi più bassi di sempre, in ben due tagli di memoria: quello base da 8 GB 256 GB a 1.079 euro e quello superiore con 512 GB di SSD a 1.299 euro. Anche in questo caso, comunque, è necessario scegliere le colorazioni giuste per poter approfittare degli sconti, ecco tutti i link per l’acquisto:

Apple MacBook Air M2 256 GB Oro a 1.079 euro

Apple MacBook Air M2 256 GB Grigio siderale a 1.079 euro

Apple MacBook Air M2 512 GB Argento a 1.299 euro

Badate bene che tutti i prodotti segnalati sono venduti e spediti da Amazon, dunque mettono sul piatto anche la solita ottima garanzia e beneficiano della spedizione rapida Amazon Prime.

Se non avete ancora scelto quale modello acquistare, potete schiarirvi le idee con le nostre prove dedicate.

