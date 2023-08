Nelle scorse AMD ha svelato Radeon RX 7900 XTX e Ryzen 7 7800X3D Starfield Special Edition, un’iniziativa che consolida ulteriormente la partnership con Bethesda Softworks dopo l’annuncio iniziale dello scorso giugno. La collaborazione tra i due brand va quindi oltre l’ottimizzazione di Starfield su piattaforma AMD Radeon/Ryzen e si sposta sul versante merchandising che già in passato ha visto AMD proporre processori e schede grafiche a tema gaming (ricordiamo ad esempio la Radeon RX 6900 XT Halo Infinite Limited Edition).

AMD e Bethesda insieme per un’esperienza ottimale su Starfield

AMD e Bethesda hanno collaborato a stretto contatto per garantire le migliori prestazioni possibili ed effetti grafici mozzafiato nel nuovo universo di Starfield, soprattutto su PC con processori AMD Ryzen 7000 e Radeon RX 7000; il gioco, che sarà abbastanza esigente in termini di risorse, supporterà la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution 2 (FSR2) e dovrebbe sfruttare appieno le potenzialità dell’architettura GPU AMD RDNA3.



Venendo ai protagonisti di questa campagna invece, la Radeon RX 7900 XTX Starfield Special Edition propone una cover del dissipatore ispirata come da tradizione ai colori/trame del gioco; il processore Ryzen 7 7800X3D, il top per quanto riguarda le prestazioni in gaming, riceve invece solo una rivisitazione del box che ripropone la grafica di Starfield. Bisogna segnalare che questi due prodotti non saranno disponibili attraverso i classici canali retail, gli esemplari prodotti sono molto pochi (si parla di sole 500 Radeon RX 7900 XTX Starfield Special Edition) e verosimilmente saranno “distribuite” tramite giveaway o altre iniziative di questa tipologia; a livello tecnico invece, sia la scheda grafica che la CPU dovrebbero riprendere le caratteristiche dei modelli reference che per comodità riportiamo a seguire.

Scheda tecnica Radeon RX 7900 XTX

Architettura RDNA3

Processo produttivo 5/6nm TSMC

Compute Unit 96

Stream Processor 6.144

Ray Accelerator 96

AI Accelerator 192

ROP 192

Frequenza Boost GPU 2.500 MHz

Memoria 24GB GDDR6

Velocità memoria 20 Gbps

Interfaccia memoria 384 bit

Larghezza di banda memoria 960 GB/s

Infinity Cache 96MB (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1

Display Port 2.1

TBP 355W

Alimentazione PCI-E 2x 8pin

Scheda tecnica AMD Ryzen 7 7800X3D

Architettura Zen4

Processo produttivo 5 nm

Core/Thread 8/16

Frequenza base 4,2 GHz

Frequenza Boost 5,0 GHz

Cache L2 8 MB

Cache L3 32 MB+64 MB 3D V-Cache

GPU Radeon Graphic

Supporto DDR5

Supporto PCI-E 5.0

TDP 120 watt

