La Radeon RX 7800 XT è stata definitivamente confermata dal partner AMD PowerColor; nelle scorse ore infatti, l’azienda ha pubblicato la pagina dedicata del prodotto (si presume per errore) che, inutile quasi ribadirlo, non è stato ancora annunciato da AMD in via ufficiale. Nelle settimane passate si era parlato di un possibile lancio della scheda alla Gamescom, con diverse indiscrezioni sulle specifiche tecniche che sono state ulteriormente confermate da questo leak. Dopo le prime segnalazioni PowerColor ha prontamente rimosso la pagina, ma ormai era troppo tardi visto che le caratteristiche della Radeon RX 7800 XT sono state riprese da diverse testate a livello internazionale.

AMD Radeon RX 7800 XT avrà 16 GB di VRAM GDDR6?

Le informazioni lasciate trapelare da PowerColor, possiamo dire piuttosto consistenti, si riferiscono nel dettaglio alla variante Red Devil Radeon RX 7800 XT, modello di punta dell’azienda che solitamente presenta un design elaborato, abbinato a un dissipatore ad alto profilo e tutte le ottimizzazioni rivolte agli appassionati di tweaking e overclock. Passando invece alla scheda tecnica vera e propria, Radeon RX 7800 XT utilizzerà una GPU Navi 32 da 60 Compute Unit e 3.840 Stream Processor, un numero inferiore rispetto alla sua antenata RX 6800 XT che ricordiamo arriva a 4.608 Stream Processor. Nonostante questo, la nuova arrivata può contare sull’architettura RDNA 3 con unità per il ray-tracing di ultima generazione e AI Accelerator destinati al machine learning.



Lato memoria vengono confermati 16 GB di VRAM GDDR6 18 Gbps su bus a 256 bit, mentre al momento non sono emersi dettagli sul TGP che però potrebbe essere di 275/300 watt se non altro vista la presenza di due connettori PCI-E 8pin. La Radeon RX 7800 XT di Power Color offre un VRM a 17 fasi e supporta una modalià overclock che spinge la frequenza Boost della GPU sino a 2.565 MHz; dal punto di vista della dissipazione invece, il sistema a tre ventole da 100 millimetri con 8 heatpipe in rame da 6 millimetri di diametro non dovrebbe avere problemi a dissipare la scheda, anche se si preme abbondantemente sul pedale dell’overclock.

Questi i dati trapelati finora, AMD da parte sua non ha commentato la notizia anche se solo qualche giorno fa si era ufficialmente sbilanciata sull’argomento, confermando in sostanza l’arrivo di qualche nuovo modello Radeon RX 7000 ad alte prestazioni. Rimaniamo in attesa di ulteriori sviluppi, in particola modo per il prezzo di listino, vero punto critico in quanto andrà a determinare il rapporto qualità/prezzo dell’inedita scheda grafica.

AMD RADEON RX 7800 XT – Scheda tecnica (ufficiosa)

Architettura RDNA3

Processo produttivo TSMC 5nm (GPU) 6nm (memorie)

Compute Unit 60

Stream Processor 3.840

Ray Accelerator 60 (2a gen)

Memoria 16 GB GDDR6

Interfaccia memoria 256 bit

Infinity Cache (2a gen)

Interfaccia PCI-E (Gen 4.0 x16)

HDMI 2.1, Display Port 2.1

TBP 275/300 watt

Alimentazione 2x PCI-E 8pin

