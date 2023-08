A pochi giorni dall’ufficialità, le Beats Studio Pro arrivano anche sul mercato italiano. Sono un paio di cuffie wireless di fascia alta che costano quasi la metà rispetto alle “cugine” AirPods Max di Apple, pur posizionandosi su una fascia simile per caratteristiche tecniche, funzioni e qualità. Sono equipaggiate con un sistema di cancellazione attiva del rumore particolarmente elaborato ed efficace, offrono un sacco di autonomia, una qualità sonora particolarmente elevata e varie funzioni software, compreso l’audio spaziale. Ma per tutti i dettagli, seguiteci.

Caratteristiche, funzioni e immagini delle cuffie Beats Studio Pro

Specifiche e funzionalità

Beats Studio Pro sono un modello di cuffie over ear wireless di fascia premium annunciate a metà luglio 2023 da Beats Electronics, società di proprietà di Apple. Sono dotate di driver da 40 mm progettate per una resa sonora con distorsione quasi pari a zero anche ad alto volume, specifica l’azienda costruttrice, secondo la quale queste cuffie promettono una maggiore fedeltà audio e un miglioramento fino all’80% rispetto alle Beats Studio3. Questo grazie anche a un processore digitale integrato capace di ottimizzare le risposte in frequenza e far risaltare i dettagli.

Fra le peculiarità delle Beats Studio Pro, gioca un ruolo di protagonista la tecnologia adattiva di cancellazione attiva del rumore (ANC). È in grado di monitorare il rumore intorno all’utente in tempo reale e di creare un filtro sintonizzato per eliminarlo o, con attiva la modalità Trasparenza, di lasciare che i suoni dell’ambiente circostante si mescolino con la musica, quando è necessario avere maggiore percezione dei rumori o di chi parla. E per le chiamate, ci sono dei microfoni che filtrano in maniera attiva il rumore di sottofondo per rendere la voce del parlante più nitida, una resa più efficace fino al 27% rispetto alle Beats Studio3, secondo quanto dichiarato.

Come anticipato, queste nuove cuffie di Beats Electronics supportano inoltre l’audio spaziale che permette di godere di musica e film in Dolby Atmos con la maggiore immersione che conferisce il suono surround a 360 gradi. Si tratta di una tecnologia personalizzabile tramite iPhone e che funziona anche attraverso il rilevamento dinamico della posizione della testa dell’utente andando ad adattare il suono ai movimenti.

Da segnalare per le Beats Studio Pro anche alcune funzioni native legate all’ecosistema di Apple, quali l’abbinamento con un tocco che semplifica la configurazione e l’abbinamento ai dispositivi collegati al proprio account iCloud, gli aggiornamenti automatici via OTA e la compatibilità con i comandi vocali di Siri e con Dov’è per individuarle in caso di smarrimento.

Nonostante siano strettamente legate al mondo Apple, queste cuffie, oltre a essere compatibili anche coi dispositivi Android, supportano diverse funzioni del circuito del sistema operativo del robottino verde. Fra queste Google Fast Pair per agevolare la connessione e l’associazione coi dispositivi Android e Chrome registrati con account Gmail, la funzione Passaggio da un dispositivo all’altro senza soluzione di continuità fra Android, Chromebook e altri dispositivi compatibili, Trova il mio dispositivo per localizzarle in caso di smarrimento e l’app Beats per Android con cui personalizzarle ed aggiornarle.

Per il resto, le Beats Studio Pro sono gestibili tramite controlli integrati (tasto “b” per controllare musica e telefonate, tasti del volume e tasto multifunzione per le modalità di ascolto, EQ, alimentazione e abbinamento) e sono collegabili tramite Bluetooth di Classe 1 in versione 5.3, tramite cavo USB-C per ascoltare e ricaricare in contemporanea (beneficiando dei 3 profili audio previsti: Beats Signature per un audio bilanciato per la musica, Intrattenimento per film e giochi, Conversazione per telefonate o podcast), o tramite ingresso analogico da 3,5 mm.

Questione autonomia, sulla carta promettono fino a 40 ore di ascolto con una singola ricarica, con ANC disattivato e volume impostato al 50%; bastano comunque 10 minuti di ricarica per avere ulteriori 4 ore di ascolto, stimate nel medesimo modo riportato.

Design e immagini

Il design delle Beats Studio Pro è abbastanza pulito ed elegante, cuffie disponibili in quattro colori (ghiaia, blu navy, caffè e nero) progettate per offrire comfort nonostante ingombri non particolarmente contenuti, in ogni caso tipici delle over ear. Per quanto riguarda le dimensioni sono alte 18,1 cm, lunghe 17,8 cm e larghe 7,8 cm; 260 grammi il peso.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità in Italia delle Beats Studio Pro

Le cuffie Beats Studio Pro sono disponibili in Italia da oggi, 9 agosto 2023, al prezzo di 399,95 euro con in confezione la custodia, il cavo USB-C per audio e ricarica, un cavo analogico da 3,5 mm, ma senza alimentatore. Sono acquistabili sui siti web ufficiali di Beats e Apple, ma saranno presto disponibili anche presso rivenditori terzi come Amazon.

