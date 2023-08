Il nome delle cuffie di fascia alta di Sony resta sempre discutibile ma le true wireless di riferimento per il settore sono tornate in una veste tutta nuova. Le XM4 hanno fatto il loro corso, sono state per parecchio tempo il benchmark di settore per poi essere superate dalla concorrenza negli anni, com’è giusto che sia. Ora però sono tornate, le Sony WF-1000XM5 sapranno ripetersi e porsi nell’olimpo delle migliori true wireless di sempre?

Sony WF-1000XM5 design ed ergonomia

Dal punto di vista estetico le Sony WF-1000XM5 sono leggermente diverse rispetto alle XM4, le linee diventano molto più morbide e pulite. In termini numerici sono il 25% più compatte ed il 20% più leggere delle XM4 ed è una gran notizia, il limite più grande del precedente modello era proprio legato alle dimensioni.

C’è stato anche un cambio di materiali utilizzati, c’è un mix di plastica riciclata opaca e lucida in queste XM5 che rendono le linee ancora più snelle. Sia chiaro, non sono delle true wireless piccole, sporgono ancora un po’ fuori il tracciato del nostro viso ma il miglioramento rispetto alla precedente generazione è tangibile.

Tirando le somme le Sony WF-1000XM5 decisamente più comode da utilizzare (5,9 g per cuffia che non si sentono), anche se c’è da ammettere che estetica ed ergonomia sono fattori estremamente personali. Anche il case è migliorato in estetica e dimensioni, più piccolo, pulito, lineare, tascabile e di qualità.

Sony WF-1000XM5 utilizzo e suono

Si estraggono le cuffie dal case e via, uno smartphone Android o un PC Windows riconoscono all’istante le cuffie e si è già ready to go. Su iPhone c’è da utilizzare il classico pairing. L’applicazione di controllo di Sony è ricca di personalizzazioni e di funzioni interessanti ma potrebbe essere un po’ svecchiata in termini di usabilità.

Finezze a parte, passiamo alla cancellazione del rumore e alla qualità d’ascolto. Sony ha integrato il nuovo processore V2 che lavora alla grande con il QN2E per la cancellazione del rumore, l’elaborazione è migliorata ma un grande aiuto arriva anche dalla presenza di tanti nuovi microfoni che sono in grado di escludere anche rumori diretti molto forti, come il vento o l’arrivo di una metropolitana. L’isolamento è ben assicurato dai gommini in memory che si adattano alla forma del nostro condotto uditivo.

Con le Sony WF-1000XM5 e la cancellazione attiva si sarà completamente isolati dal mondo esterno, fanno davvero un ottimo lavoro nel cancellare le frequenze medio alte, anche in situazioni di estremo rumore si resterà sorpresi dalla cancellazione. Non solo fantastiche in mobilità ma anche in ufficio, se utilizzate una rumorosa tastiera meccanica per lavorare, si sentirà appena la vostra battitura. Le Sony WF-1000XM5 restano il gold standard per il settore true wireless in quanto a cancellazione.

Ovviamente presente la funzione trasparenza che però non rispetta lo standard della cancellazione del rumore, è una modalità trasparenza buona ma non eccellente. Ottima invece la modalità conversazione con i microfoni a conduzione ossea che catturano la voce in maniera perfetta, stessa cosa vale anche quanto riguarda la semplice funzionalità telefonica (migliorata tramite AI).

Tra le altre cose è doveroso precisare che nell’applicazione Sony Headphones Connect c’è un buonissimo equalizzatore (anche con un tutorial guidato) con dei preset altrettanto buoni. Altra nota di merito dell’applicazione è quella di poter attivare DSEE Extreme che migliora, definisce e pulisce ancor di più i brani. Dal punto di vista dei codec è tutto ok con LDAC che permette una qualità High-Resolution Audio.

Ok, siamo arrivati al punto, la qualità audio. Anche in questo caso c’è un cambio rispetto alle XM4, c’è stato un aggiornamento dei driver utilizzati. Sony ha scelto per queste Sony WF-1000XM5 dei driver da 8,4 mm denominati Dynamic Driver X per migliorare la sensibilità alle frequenze. Già le XM4 erano ottime, le XM5 hanno fatto un notevole affinamento con maggior definizione nella risposta delle tonalità alte, anche le tonalità medie sembrano essere più dinamiche, quelle basse semplicemente pompano di più.

Queste sono cuffie da utilizzare con una buona calibrazione via app, il sound pensato da Sony è sempre molto malleabile, non hanno una predominante, è un suono pronto per essere adattato per esaltare qualsiasi brano. Le Sony WF-1000XM5 suonano davvero bene alla grande, vi faranno divertire o rilassare con la stessa medesima qualità, anche nel gaming la latenza è molto bassa e si riesce a giocare alla grande sia da smartphone che da pc, nemmeno a dirlo anche da PlayStation. Ottima aggiunta la presenza del supporto 360 Reality Audio ed anche del tracking della testa per l’audio spaziale (il tracking della testa serve anche per alcune gesture aggiuntive rispetto a quelle touch).

Piccolo ma doveroso appunto sulla durata della batteria. Sony dichiara 12 ore di riproduzione continua con ANC off e 8 con ANC on, noi ne abbiamo registrate poco più di 7. Comunque un ottimo risultato considerando che l’autonomia è variabile in base a tanti fattori, oltre al fatto che la custodia garantisce altre 15 ore di riproduzione. Insomma si arriva facilmente a oltre 22 ore con la ricarica del case, ottimo risultato. C’è il supporto alla ricarica wireless del case e con soli 3 minuti di ricarica si ha accesso ad una singola ora di ascolto.

Sony WF-1000XM5 scheda tecnica

driver da 8,4 mm

risposta in frequenza: 20 Hz – 20.000 Hz (campionamento a 44,1 kHz) / 20 Hz – 40.000 Hz (LDAC 96 kHz con campionamento a 990 kbps)

formati audio supportati: SBC, AAC, LDAC, LC3

profilo: A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP

Bluetooth 5.3

resistenza all’acqua: certificazione IPX4

peso di ciascuna cuffia 5,9 grammi con inserti di taglia M

peso della custodia di ricarica 39 grammi

ricarica wireless

tracking testa

Hi-Res

360 Audio

Sony WF-1000XM5 conclusioni

Togliendo le cuffiette dalle orecchie la musica va in pausa ed è arrivato il momento di trarre le conclusioni su queste Sony WF-1000XM5. Partiamo subito dal prezzo, le nuove Sony WF-1000XM5 sono disponibili a 319 Euro, una cifra molto, molto alta che supera di un bel po’ gli street price delle competitor che ormai sono sul mercato da un po’. Chiaramente il prezzo dovrà stabilizzarsi per rendere appetibili ad un pubblico ancor più vasto dei fedelissimi della qualità audio.

Sony WF-1000XM5 disponibili a 319 su Amazon Italia

Perché è di questo che si tratta, le nuove Sony WF-1000XM5 sono per chi non ammette compromessi di nessun tipo quando si parla di ascoltare musica di qualità attraverso delle true wireless. Cancellazione del rumore al vertice della categoria, sound in grado di adattarsi a qualsiasi tipo di genere, qualità da capogiro. In più Sony sta facendo bene i compiti a casa e sta aggiungendo sempre più funzioni smart attraverso la sua app di controllo che, nonostante necessiti di uno svecchiamento e di semplicità, è completissima e riesce a far tirare fuori il meglio da queste XM5.

I puristi possono andar tranquilli con queste Sony WF-1000XM5, sono tra le migliori cuffie true wireless per ascoltare musica, il prezzo alto non li spaventerà. Per tutti gli altri, è palese che il mercato offra soluzioni che, seppur non siano al livello di eccellenza di queste Sony, riescono ad essere più invoglianti per rapporto qualità-prezzo. La qualità si paga, da sempre. In queste Sony WF-1000XM5, la qualità abbonda.

