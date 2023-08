Mentre si parla di Radeon RX 7800 XT e di quando arriverà sul mercato, i fan di AMD potrebbero non essere contenti delle indiscrezioni trapelate sulla rete nelle ultime ore riguardo la prossima generazione di schede grafiche Radeon RX 8000. Secondo tre diversi leaker infatti, l’azienda di Lisa Su starebbe rivedendo la propria roadmap riguardo le GPU next-gen basate su architettura RDNA 4, un cambio di rotta che a quanto pare andrà ad impattare nella fascia alta del segmento delle schede grafiche gaming.

Le Radeon RX 8000 potrebbero essere destinate alla fascia media del mercato gaming

Andando un attimo nel dettaglio, ma ribadendo che siamo di fronte a rumor che devono essere confermati, fonti vicine ad AMD vogliono l’azienda focalizzata sulla fascia media del mercato consumer; tradotto in altri termini, pare che il produttore abbia abbandonato lo sviluppo delle GPU RDNA 4 top di gamma, nel dettaglio le già note Navi 41 e Navi 42. Lasciando da parte le possibili motivazioni dell’azienda, che potremmo discutere ma con scarsi risultati vista la natura delle informazioni a nostra disposizione, non sarebbe la prima volta che AMD punti tutto sulla fascia media come accadde per esempio con la prima generazione di GPU RDNA (Radeon RX 5000).

Non sappiamo in realtà se AMD chiarirà questa sua volontà (pensiamo di no), altre speculazioni che circolano nell’ambiente in questi giorni sembrano però confermare questo trend. L’azienda, che non ha nascosto il possibile arrivo di nuove schede grafiche Radeon RX 7000 ad alte prestazioni, è accreditata di avere in cantiere un progetto RDNA 3.5 che potrebbe essere visto in ottica APU (Ryzen 8000) ma che non esclude altre applicazioni sulle schede grafiche dedicate. Se questo non bastasse, ulteriori indiscrezioni puntano a una possibile soluzione GPU RDNA 3 con l’integrazione della tecnologia 3D V-Cache, al pari quindi dei processori come il recente AMD Ryzen 9 7945HX3D per notebook.

Se a questo aggiungiamo l’importanza e il peso che ha raggiunto il mercato delle console (portatili e non), dove AMD ha un fatturato importante, gli ingredienti potremmo dire che ci sono tutti. Al contempo, è inutile quasi ribadire che, nonostante gli sforzi e l’ottimo lavoro svolto, AMD negli ultimi anni non è riuscita a colmare il gap con NVIDIA nel segmento di fascia alta (vedi GeForce RTX 4090); NVIDIA potrebbe aver rallentato sulle GeForce RTX 5000 con un posticipo al 2025 (ne abbiamo parlato qui) anche per questo motivo, ma il progetto Ada Lovelace Next è già definito e comunque porterà avanti l’approccio visto sulle attuali GeForce RTX 4000.

