Il team di sviluppo WhatsApp sembra non fermarsi mai nell’opera di arricchimento dell’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta; negli ultimi giorni l’applicazione per iOS ha accolto alcune interessanti novità come i nuovi “canali“, l’introduzione dei video in HD e un selettore di adesivi e GIF aggiornato.

Questa volta, l’aggiornamento porta in dote una funzione che consentirà agli utenti di iniziare rapidamente una chat con numeri di telefono sconosciuti. Ecco i dettagli.

Messaggiare numeri sconosciuti diventa ancora più facile grazie all’ultima versione di WhatsApp

La novità riguarda sia gli utenti Android che quelli iOS e consiste nella possibilità di messaggiare con gli sconosciuti, una funzione già presente da tempo sulle app della concorrenza (leggasi, Telegram) ma che finalmente sbarca sull’app di messaggistica più popolare al mondo.

Per usufruire della funzione basterà iniziare a digitare il numero di telefono della persona con cui si vuole iniziare una conversazione nella barra di ricerca posta superiormente e l’app inizierà a effettuare una ricerca esterna (accompagnata da un’apposita descrizione) volta a identificare l’utente con il quale messaggiare.

Su iOS, in particolar modo, sarà necessario tappare sul pulsante “Nuova chat” posto nell’angolo superiore destro e iniziare a digitare il numero.

Oltre a snellire il processo di conversare con un numero sconosciuto, la funzione abilita uno strato aggiuntivo di privacy in quanto consentirà di identificare l’utente autore di una chiamata di cui non è presente il numero in rubrica; prima era necessario salvare il numero sconosciuto come contatto per poterne rivelare l’identità tramite l’immagine del profilo.

La novità, dunque, si rivelerà utile per coloro i quali utilizzano spesso WhatsApp per motivi di lavoro e si trovano di frequente a gestire numerosi nuovi contatti con i quali adesso, sarà possibile iniziare a conversare semplicemente digitandone il numero nella barra di ricerca dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS e Android

Sottolineiamo che la funzione per aprire rapidamente una chat con contatti sconosciuti cercando i loro numeri di telefono non è una esclusiva dei canali beta in quanto è disponibile anche per gli utenti che installano gli ultimi aggiornamenti stabili dell’app.

In particolare, è disponibile per gli utenti che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp per Android dal Google Play Store e WhatsApp per iOS dall’App Store e tramite il programma TestFlight.

Qualora voleste accertarvi di aver aggiornato l’app sul vostro dispositivo Android per ricevere questa e le prossime funzioni vi basterà cliccare sul badge sottostante; se usate iOS, invece, potrete scaricare la versione più recente di WhatsApp tramite questo link con il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

