Una funzionalità utile introdotta in via sperimentale nella versione beta dell’app WhatsApp per iPhone è ora in rilascio per tutti gli utenti.

Il registro delle modifiche ufficiale relativo all’ultima versione di WhatsApp per iOS menziona che ora è disponibile un selettore di adesivi aggiornato che migliora la navigazione.

Nello specifico il selettore ora offre una visualizzazione estesa grazie a una più ampia griglia di adesivi e GIF accessibile scorrendo il selettore verso l’alto.

Anche i pulsanti per accedere alle sezioni relative a GIF, adesivi e avatar sono stati riposizionati e riprogettati come schede, offrendo agli utenti un’esperienza di navigazione più piacevole.

Infine, il team di WhatsApp ha migliorato anche la categorizzazione dei pacchetti avatar che ora offre agli utenti un set più ampio di adesivi personalizzati.

Queste novità sono disponibili per gli utenti iOS che installano l’aggiornamento 23.13.78 di WhatsApp disponibile su App Store, cosa fattibile utilizzando questo link, tuttavia le nuove funzionalità verranno distribuite a tutti gli account nel corso dell prossime settimane, quindi alcuni utenti potrebbero riceverle prima di altri.

Con l’occasione ricordiamo che il team di WhatsApp sta sperimentando su iOS anche la possibilità di inviare video in alta qualità.

