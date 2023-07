Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzioni, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che sia sempre più completa e ricca di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva così alla versione 23.13.0.76.

Le novità della versione 23.13.0.76 di WhatsApp Beta per iOS

All’inizio di giugno è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro per implementare la possibilità di inviare foto in alta qualità e con la versione 23.13.0.76 beta per alcuni utenti è stata introdotta la possibilità di inviare anche i video in alta qualità.

Così come avviene per le foto in alta qualità, anche per i video viene comunque applicata una leggera compressione (quindi il filmato non viene condiviso nella qualità originale) ma nel complesso la qualità pare migliori notevolmente.

L’opzione predefinita è sempre “Qualità standard” per qualsiasi video e gli utenti devono selezionare l’opzione in alta qualità ogni volta che desiderano condividere un nuovo filmato con tale funzionalità, che nella conversazione sarà poi contrassegnato da un’apposita icona “HD”.

Inoltre, sempre con questa versione beta, viene implementato un miglioramento relativo alle icone dei profili all’interno delle chat di gruppo (le miniature dei contatti le cui immagini del profilo sono nascoste o non disponibili presentano le iniziali del nome del rispettivo utente).

Al momento non vi sono informazioni su quando queste funzioni saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

