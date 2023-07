Il team di sviluppatori di WhatsApp, nonostante il suo enorme successo, continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva così alla versione 23.14.74.

Le novità della versione 23.14.74 di WhatsApp per iOS

Nelle scorse settimane con una versione beta dell’app per Android il team di sviluppatori ha introdotto per alcuni utenti in Colombia e a Singapore la possibilità di creare i canali e con la versione 23.14.74 questa funzionalità arriva anche su iOS nel canale stabile.

I seguenti screenshot ci permettono di osservare l’interfaccia di questa nuova funzionalità:

Sempre limitata a coloro che si trovano in Colombia e a Singapore, tale novità permette agli utenti di creare un canale e quindi condividere un link di invito per accedere ad esso con chiunque si desideri.

Al momento non vi sono informazioni su quando tale funzionalità (che è stata annunciata ufficialmente all’inizio di giugno) verrà estesa ad altri Paesi ma è probabile che ancora per qualche settimana il team di sviluppatori vorrà testarla con una base più ampia di utenti prima di implementarla a livello globale.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare app di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

