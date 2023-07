L’anno scorso Apple ha integrato la tecnologia passkey in iOS 16 e presto gli utenti di tutto il mondo che utilizzano TikTok su iPhone potranno passare dalle password tradizionali al nuovo sistema di sicurezza.

TikTok ha da poco annunciato che sta introducendo il supporto passkey per i dispositivi iOS, come un modo più rapido, semplice e sicuro per consentire agli utenti del social di accedere ai propri account dai loro iPhone utilizzando Face ID o Touch ID.

Basterà seguire alcuni semplici passaggi per attivare le passkey per il proprio account TikTok utilizzando il proprio iPhone e la volta successiva verrà chiesto di accedere tramite la passkey salvata.

Con l’occasione la piattaforma ha anche annunciato di essersi unita ad Apple e Google come membro della FIDO Alliance, un’organizzazione che ha lo scopo di sviluppare e promuovere standard di autenticazione aperti e gratuiti per aiutare a ridurre la dipendenza del mondo dalle password tradizionali che potrebbero essere perse o rubate.

TikTok afferma che gli utenti saranno in grado di utilizzare le passkey per accedere ai loro account TikTok direttamente dal proprio account iCloud su tutti i dispositivi idonei.

L’azienda fa sapere che inizialmente offrirà il supporto passkey agli utenti della sua app per iPhone in Asia, Africa, Australia e Sud America e promette che col tempo espanderà il supporto anche in altre aree geografiche e altri sistemi operativi.

Potrebbe interessarti: Instagram testa una nuova comoda funzione su iPhone