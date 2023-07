Nonostante l’enorme successo di Instagram, il suo team di sviluppatori continua a lavorare al miglioramento di questa popolare piattaforma social, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole e personalizzabile.

Molte app iOS hanno integrato Live Activities dal rilascio di iOS 16 lo scorso anno, una funzione grazie alla quale le applicazioni possono mostrare informazioni utili in tempo reale direttamente nella schermata di blocco (o nella Dynamic Island di iPhone 14 Pro).

Instagram sfrutta una funzionalità di iOS

Pare che il team di sviluppatori di Instagram abbia deciso di sfruttare Live Activities per mostrare l’avanzamento dello stato di upload in background quando l’applicazione viene chiusa.

In sostanza, Instagram ora usa la funzione Live Activities quando si chiude l’app durante il caricamento di una foto o di un video e, grazie a tale soluzione, gli utenti possono essere sicuri che il caricamento sia stato completato senza dover controllare nuovamente l’applicazione dopo averla chiusa.

Ovviamente questa funzionalità è supportata sia sulla schermata di sblocco che su Dynamic Island e gli utenti hanno la possibilità di vedere una piccola anteprima del contenuto caricato, oltre che lo stato di avanzamento del caricamento.

Per il momento sembra che la funzione sia disponibile soltanto per un numero ridotto di utenti e, dato che il team di Instagram deve ancora annunciare ufficialmente il supporto per Live Activities, è probabile che il colosso dei social network sia nella fase di test della funzione prima di distribuirla a livello globale.

Il modo per essere sicuri di accedere a questa nuova funzionalità non appena sarà effettivamente disponibile per tutti è mantenere aggiornata la propria app di Instagram.

L’ultima versione disponibile può essere scaricata gratuitamente dall’App Store seguendo questo link.

