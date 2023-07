Xiaomi ha appena annunciato il RedmiBook Pro 15 2023 Ryzen Edition, notebook ad alte prestazioni che sposa la più recente piattaforma mobile AMD con processori Ryzen 7040 basati su architettura Zen4 e nodo produttivo a 4nm. Il nuovo RedmiBook Pro 15 2023 Ryzen Edition non si discosta molto dal suo predecessore presentato lo scorso anno, soprattutto per estetica, ma mira a migliorarlo non solo sotto l’aspetto prestazionale ma anche per quanto riguarda efficienza, consumi e autonomia della batteria. I dettagli tecnici al momento non sono molti ma abbastanza per farci un’idea su quello che questo portatile potrà offrire.

RedmiBook Pro 15 2023 Ryzen Edition: non solo prestazioni CPU, ha anche un display favoloso

Partiamo dal cuore di questo rinnovato RedmiBook Pro 15 2023 Ryzen Edition, il processore (o meglio l’APU) Ryzen 7 7840HS, chip dalle caratteristiche a dir poco allettanti visto che integra 8 core Zen 4 con supporto ST (16 thread) oltre a 16 MB di cache L3 e una iGPU Radeon 780M, verosimilmente la migliore scheda grafica integrata attualmente sul mercato. Questa GPU infatti utilizza la più recente architettura RDNA3, integrando 12 Compute Unit e una frequenza boost sino a 2,7 GHz; con tali caratteristiche, il Ryzen 7 7840HS e quindi il nuovo RedmiBook Pro 15, possono garantire ottime prestazioni nel gaming 1080P anche a dettagli medio/alti (in base al titolo), mantenendo un TDP configurabile nell’ordine dei 35-45 watt.

Passando alle altre caratteristiche, spicca sicuramente il display da 15 pollici con risoluzione 3.2K a 120 hertz e supporto HDR; la grafica abbiamo detto che sarà verosimilmente integrata, mentre ci aspettiamo configurazioni a 16/32 GB DDR5, SSD PCI-E Gen 4.0 da 1/2 TB e connettività di ultima generazione con WiFi 6E e Bluetooth 5.2, oltre a USB 4.0 e HDMI 2.1. Esteticamente non ci sono novità di rilievo, lo chassis è realizzato sempre in alluminio mentre è certo che l’azienda abbia quantomeno rivisto il sistema di dissipazione, adeguandolo ora ai nuovi processori AMD a 4nm. Xiaomi non si è sbilanciata del tutto neanche per quanto riguarda disponibilità e prezzi; il RedmiBook Pro 15 2023 Ryzen Edition dovrebbe debuttare il prossimo 19 luglio ed è accreditato di un prezzo pari a 5.000 RMB, al cambio poco più di 620 euro, cifra che possiamo definire allettante vista la piattaforma utilizzata.

