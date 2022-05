Tramite il proprio sub brand Redmi, Xiaomi ha da poco presentato, in Cina, i nuovi RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition, notebook da gaming dotati delle recenti APU AMD Ryzen 6000H (la serie dedicata ai laptop).

I nuovi notebook sono disponibili sia nel formato da 14 pollici che nel formato da 15 pollici: entrambi sono disponibili con GPU integrata mentre il più grande dei due è inoltre configurabile con schede grafiche dedicate NVIDIA GeForce RTX 2050.

Il RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition è ufficiale

Il nuovo RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition è un notebook che offre un display da 14 pollici con risoluzione QHD (in 16:10) e refresh rate a 120 Hz, capace di spingersi a 300 nits di luminosità massima e capace di offrire un contrasto di 1000:1.

Le nuove APU Ryzen 5 6600H (con grafica integrata Radeon 660M) e Ryzen 7 6800H (con grafica integrata Radeon 680M) di AMD, attorno alle quali è realizzato il nuovo RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition, sono soluzioni con un TDP a 45 W, e costituiscono un netto passo in avanti rispetto alle Ryzen 5 5500U e Ryzen 7 5700U presenti sul modello dello scorso anno: si tratta di soluzioni basate sull’architettura Zen 3+ (a 6 o 8 core rispettivamente), accoppiate a delle iGPU basate sull’architettura RDNA 2 di AMD (rispetto alla “vecchia” Vega su cui erano basate le iGPU delle precedenti APU).

Entrambe le configurazioni sono equipaggiate con 16 GB di memoria RAM (LPDDR5, dual-channel) e con 512 GB di SSD (PCIe 4.0). Per il nuovo RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition, Xiaomi ha scelto una batteria da 50 Wh che può essere ricaricata fino a 100 W tramite porta USB Type-C, un doppio speaker da 2 W e una dotazione di porte che comprende porte USB Type-A, USB Type-C, HDMI 2.0 e il jack audio (combinato) da 3,5 mm.

Il notebook misura 315,6 x 220,4 x 15,9 millimetri e ha un peso di 1,45 kg.

Il RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition è ufficiale, anche con GPU dedicata

Come per il modello da 14 pollici, anche il RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition è basato sulle APU Ryzen 5 6600H e Ryzen 7 6800H di AMD.

Rispetto al fratello minore, questo notebook dispone di uno slot per schede di memoria SD e può essere configurato con una scheda grafica dedicata: nello specifico, si tratta della NVIDIA GeForce RTX 2050, una scheda grafica basata sulla GPU GA107 (architettura Ampere) con 4 GB di memoria VRAM GDDR6.

Per quanto concerne il display, in questo caso troviamo un pannello IPS con risoluzione 4K in 16:10 e refresh rate a 90 Hz, capace di spingersi ai 400 nits di luminosità di picco e capace di offrire un contrasto di 1500:1.

Anche in questo caso, Xiaomi ha optato per una configurazione con 16 GB di memoria RAM (LPDDR5) e 512 GB di spazio di archiviazione (tramite SSD PCIe 4.0).

Prezzi e disponibilità dei nuovi RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition

Nonostante non vi siano ancora informazioni sulle versioni internazionali dei nuovi RedmiBook Pro 2022 Ryzen Edition, di seguito vi riportiamo i prezzi di vendita per il mercato cinese.

RedmiBook Pro 14 2022 Ryzen Edition: Configurazione con Ryzen 5 6600H al prezzo di 5299 yuan (circa 735€ al cambio) Configurazione con Ryzen 7 6800H al prezzo di 5899 yuan (circa 818€)

RedmiBook Pro 15 2022 Ryzen Edition: Configurazione con Ryzen 5 6600H e Radeon 660M al prezzo di 5499 yuan (circa 763€) Configurazione con Ryzen 7 6800H e Radeon 680M al prezzo di 6099 yuan (circa 846€) Configurazione con Ryzen 5 6600H e RTX 2050 al prezzo di 6699 yuan (circa 929€) Configurazione con Ryzen 7 6800H e RTX 2050 al prezzo di 7299 yuan (circa 1013€)



Potrebbe interessarti anche: Migliori notebook gaming di questo mese: ecco i nostri consigli