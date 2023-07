State cercando un modo per spendere i vostri soldi ma non riuscite a raccapezzarvi tra la moltitudine di offerte del Prime Day? Amate i videogiochi ma non possedete ancora una console di ultima generazione? Oggi è la giornata perfetta per voi, in occasione dell’Amazon Prime Day potrete acquistare una Playstation 5 Standard in bundle con Final Fantasy XVI ad un ottimo prezzo.

Amazon sconta Playstation 5 in bundle con Final Fantasy XVI in occasione del Prime Day

Il percorso di PS5 è stato particolarmente travagliato, visti i problemi con le scorte che sono durati decisamente più a lungo di quanto preventivato. Riuscire ad accaparrarsi la console di nuova generazione di Sony è stato arduo per un paio d’anni, tra disponibilità particolarmente risicate e prezzi gonfiati come diretta conseguenza. In più, a causa dei costi per la produzione delle console, il produttore nipponico ha aumentato la scorsa estate il prezzo di listino di 50 euro, passando dai 499 euro del lancio a 549 euro per la versione Standard e da 449 a 499€ euro per la versione Digital.

Ora che la situazione è tornata alla normalità, con scorte disponibili senza problemi, fortunatamente iniziano a intravedersi i primi sconti davvero interessanti, nella giornata di ieri per esempio Amazon ha offerto Playstation 5 con Final Fantasy XVI ad un ottimo prezzo, prezzo che nella giornata odierna subisce un ulteriore ribasso di 30 euro.

Oggi dunque potete portarvi a casa una nuova Playstation 5 Standard, in bundle con Final Fantasy XVI a soli 519,99 euro, niente male vero? Se siete interessati affrettatevi perché, come tutte le offerte Prime Day, la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro. Per non perdervi le migliori offerte assicuratevi di seguire il nostro canale Telegram Prezzi.tech, dove giornalmente vi segnaliamo in tempi record le migliori occasioni per il vostro portafogli, mentre per acquistare la vostra nuova Playstation 5 dovrete solo cliccare sul link sottostante.

Acquista Playstation 5 + Final Fantasy XVI su Amazon a 519,99 euro

