Dopo l’ufficialità delle scorse settimane e la solita, importante, campagna mediatica, prendono il via oggi le offerte dell’Amazon Prime Day 2023: la promozione del colosso dello shopping online riservata ai soli clienti aventi una sottoscrizione Amazon Prime si protrarrà soltanto per le 48 di 11 e 12 luglio 2023. Come di consueto, gli articoli in sconto sono tantissimi e rientrano nelle categorie merceologiche più disparate, non mancando all’appello neppure una vasta e variegata selezione di prodotti tech.

Se avete seguito le precedenti edizioni dell’Amazon Prime Day, sapete già che con promozioni di questo tipo gli articoli con gli sconti più allettanti finiscono nel giro di poche ore, pertanto la “rapidità di esecuzione” è fondamentale per non restare a mani vuote. Senza ulteriori indugi, andiamo subito a scoprire una selezione delle migliori offerte tech dell’Amazon Prime Day 2023.

Le migliori offerte tech dell’Amazon Prime Day 2023 (11–12 luglio 2023)

Riuscire ad orientarsi nel mare magnum delle offerte di Amazon è impresa ardua già in circostanze normali, ma in presenza di promozioni come il Prime Day il compito si fa ancora più difficile. Per questo motivo abbiamo deciso di darvi una mano, andando a selezionare per voi le occasioni più ghiotte e provvedendo già a suddividerle per categoria.

Computer, monitor e accessori

Partiamo dai computer, tra i dispositivi più desiderati in occasione di questo tipo di promozioni. Ecco una selezione delle migliori offerte:

Passiamo adesso alle occasioni più interessanti dalla selezione di monitor in sconto:

Infine, concludiamo questa sezione con alcuni accessori per PC che potrebbero fare comodo un po’ a tutti:

Cuffie

Passiamo ora alle cuffie, che sono tra i prodotti più ricercati in queste promozioni e spesso forieri degli sconti più allettanti.

Partiamo dalle cuffie cablate:

Tocca ora alle cuffie wireless:

Smartwatch e smartband

Rimaniamo in tema di wearable con qualche suggerimento “da polso”:

Smart TV

Chiudiamo con qualche smart TV da tenere in considerazione:

Badate bene che le offerte segnalate qui sopra rappresentano soltanto un ridotta porzione di tutte quelle attive in questo momento per l’Amazon Prime Day 2023. Per destreggiarvi più agevolmente, potete sfruttare la suddivisione per categoria che vi proponiamo qui sotto. Non dimenticate, infine, di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo ogni giorno, in tempo reale, i migliori affari tech che potete trovare in rete: ecco il link diretto.