Il Prime Day di Amazon è l’occasione perfetta per acquistare un nuovo notebook. Fra le offerte dei vari brand, in vigore oggi e domani (11 e 12 luglio 2023) spiccano quelle di MSI, che per questa due giorni di sconti offre vari suoi portatili a buon mercato. In questo articolo andiamo a scoprire le occasioni migliori disponibili su Amazon da non farsi sfuggire, sia per chi è alla ricerca di una macchina per giocare, che per chi cerca qualcosa di più economico.

Le migliori offerte di MSI per l’Amazon Prime Day

Notebook da gaming in offerta per il Prime Day 2023

Incominciamo dai notebook da gaming, una dei campi più fertili in casa MSI. In occasione del Prime Day ci sono alcuni prodotti davvero niente male per tutte le tasche, come MSI Vector GP68HX, un portatile di fascia alta disponibile in offerta a 2.699 euro su Amazon.

Si tratta di un notebook dotato di uno schermo IPS da 16″ Full HD+ (1920 x 1200 pixel) con aspect ratio di 16:10 e refresh rate da 144 Hz. Sotto il cofano c’è un processore Intel Core Alder Lake i9-12900HX affiancato a una GPU NVIDIA GeForce RTX 4080 GDDR6 da 12 GB. Per quanto riguarda invece le memorie, MSI Vector GP68HX monta 16 GB di RAM DDR5 (due slot da 8) e un SSD NVMe PCIe da 1 TB. Per il resto, non mancano la connettività Wi-Fi 6, AX201, il Bluetooth 5.2 e una batteria da 90 Whr.

Acquista MSI Vector GP68HX a 2.699 euro invece di 2.899 euro su Amazon

Se scendiamo di 1.000 euro troviamo MSI Pulse 17, uno dei notebook da gaming più interessanti per rapporto fra qualità e prezzo, che in occasione del Prime Day di Amazon è acquistabile a 1.699 euro invece di 2.199.

La versione in questione monta uno schermo da 17,3″ Full HD (1920 x 1080 pixel) in 16:9 con frequenza di aggiornamento a 144 Hz e un processore Intel Core Raptor Lake i7-13700H con al fianco una GPU NVIDIA GeForce RTX 4060 GDDR6 da 8 GB. 16 GB di RAM a 5200 MHz (doppio slot), un’unità SSD NVMe PCIe da 1 TB, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e una batteria da 90 Whr completano il quadro.

Acquista MSI Pulse 17 con RTX 4060 a 1.699 euro invece di 2.199 euro su Amazon

Per chi non avesse particolari esigenze, ma desiderasse un buon notebook da gaming economico e recente, farebbe bene a considerare l’MSI Thin GF63, che nella versione con GPU RTX 4050 GDDR6 da 6 GB e Intel Core Alder Lake i7-12650H è in offerta su Amazon per il Prime Day al prezzo di 1.099 euro invece di 1.349.

Si tratta di un portatile dotato di uno schermo IPS Full HD (1920 x 1080 pixel) da 15,6″ con frequenza di aggiornamento di 144 Hz, con 16 GB di RAM DDR4 e SSD NVMe PCIe da 512 GB a cui non manca inoltre il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.2.

Acquista MSI Thin GF63 a 1.099 euro invece di 1.349 euro su Amazon

MSI Katana GF66 è un altro notebook da gaming che vale la pena considerare, soprattutto alla luce del suo elevato rapporto qualità prezzo. In occasione dell’Amazon Prime Day 2023 la versione con GPU NVIDIA GeForce RTX 3050 e processore Intel Alder Lake i7-12650H è acquistabile in offerta a 849 euro invece di 1.399.

Fra le caratteristiche tecniche salienti di questo computer segnaliamo lo schermo IPS Full HD da 15,6″ con refresh rate da 144 Hz, i 16 GB di RAM, l’unità SSD da 512 GB, il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2 e la batteria da 53,5 Whr. Non è presente in questo caso il sistema operativo, a differenza degli altri notebook citati che arrivano con Windows 11.

Acquista MSI Katana GF66 a 849 euro invece di 1.399 euro su Amazon

A seguire vi lasciamo gli altri notebook da gaming di MSI in offerta per l’Amazon Prime Day 2023 oggi e domani, l’11 e il 12 luglio:

Altri notebook MSI in offerta per il Prime Day 2023

In offerta per l’Amazon Prime Day 2023 non ci sono solo notebook da gaming, ma MSI propone anche alcune macchine interessanti da considerare per un pubblico più vasto. Nella due giorni di sconti di Amazon c’è ad esempio MSI Summit E16 Flip, un portatile che si presenta con un processore Intel Core Lake i7-1360P affiancato a una NVIDIA GeForce RTX 4050. Il prezzo? 2.449 euro invece di 2.599 su Amazon.

Si tratta di un notebook dotato di uno schermo touch da 16″ con risoluzione Quad HD+ e con frequenza di aggiornamento di 165 Hz, con a bordo 32 GB di RAM LPDDR5 e un’unità SSD NVMe PCIe da 1 TB. Per il resto, c’è il supporto al Wi-Fi 6E, una batteria da 81,77 Whr e Windows 11 Pro come sistema operativo. Per maggiori dettagli, qui c’è la nostra recensione.

Acquista MSI Summit E16 Flip a 2.499 euro su Amazon

Sotto i mille euro (999 euro per la precisione), troviamo invece MSI Prestige 14H, un notebook di fascia media che si presenta con un processore Intel Core Alder Lake i5-12450H affiancato da una scheda grafica dedicata, una NVIDIA GeForce RTX 2050.

Lo schermo di questo notebook è un IPS da 14″ con rapporto di aspetto di 16:10, risoluzione Full HD+, luminosità di picco di 400 nit, e copertura della gamma di colori sRGB del 100%. Completano la scheda tecnica di MSI Prestige 14H i 16 GB di RAM, l’SSD da 512 GB, la connettività Wi-Fi 6E, e Windows 11 Home Standard come sistema operativo.

Acquista MSI Prestige 14H a 999 euro invece di 1.099 euro su Amazon

Fra gli entry level della gamma di notebook di MSI in offerta per il Prime Day di Amazon c’è poi da segnalare MSI Modern 14, che nella versione con processore Intel Core Alder Lake i3-1215U con grafica integrata UHD Graphics costa 429 euro invece di 699.

Si tratta di un notebook di fascia medio-bassa dotato di un display da 14″ IPS con risoluzione Full HD, con 8 GB di RAM e SSD da 512 GB, Wi-Fi 6 e Windows 11 Home Standard.

Acquista MSI Modern 14 a 429 euro invece di 699 euro su Amazon

Chiudiamo questa selezione di notebook di MSI in offerta per il Prime Day 2023 di Amazon con un portatile per creator. Accenniamo non a caso a MSI Creator Z16, un notebook disponibile in offerta a 1.649 euro invece di 2.699 euro con a bordo un processore Intel Core Alder Lake i7-12700H e una GPU NVIDIA GeForce RTX 3060.

Si presenta con uno schermo da 16″ touchscreen con risoluzione QHD+ e refresh rate da 120 Hz, con 16 GB di RAM, un’unità SSD da 1 TB, Wi-Fi 6E e Windows 11 Pro a bordo.

Acquista MSI Creator Z16 in offerta su Amazon a 1.649 euro invece di 2.699

Questo è quanto. Vi ricordiamo che le offerte dell’Amazon Prime Day 2023 sono in vigore oggi e domani (11 e 12 luglio 2023) per i clienti Amazon Prime, ma c’è in ogni caso la possibilità che i prodotti terminino prima. Ragion per cui se trovate quello che fa al caso vostro, di MSI e non solo, non pensateci troppo.

