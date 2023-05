Leggendo la lista delle specifiche è facile chiedersi come possa fare questo convertibile a poter inglobare il Core i7 e la RTX 4050 pure restando sottile senza rinunciare ad una serie di porte e funzioni esclusive. Mettendoci le mani su è facile capire come sia possibile, MSI con questo Summit E16 Flip ha fatto un lavorone.

MSI Summit E16 Flip design

MSI Summit E16 Flip si smonta in due minuti ed all’interno si fa notare subito una bella zona centrale legata alla dissipazione con heat pipe condivise per CPU e GPU, due ventole silenziose nelle operazioni quotidiane ed un grande radiatore che si nota a stento perché coperto dalle tre heat pipe. Purtroppo non si può sostituire la RAM ma il modulo SSD e la scheda WiFi si.

L’airflow è ben veicolato, la zona della tastiera non si surriscalda e questo sistema tiene assolutamente a bada tutto l’hardware a disposizione con enorme sorpresa e piacere. Dal punto di vista estetico ha delle linee squadrate ma piacevoli al tocco, è costruito in alluminio, la struttura è solidissima e poi una volta aperto la cerniera del display tiene il notebook leggermente rialzato per migliorare l’ingresso di aria fresca. Nota di merito per la presenza della sezione magnetica per agganciare la penna.

Il tutto senza sacrificare le porte, ci sono tutte quelle utili. Una HDMI 2.1, la USB-A 3.2 Gen2, un lettore micro SD, 2 USB-C 3.2 Gen2 con display port e power delivery, non manca il jack audio combo ed anche lo shutter per spegnere la webcam a 1080p con supporto a Windows Hello nonostante ci sia anche il sensore di impronte digitali.

MSI Summit E16 Flip tastiera e trackpad

All’interno poi c’è ancora una sorpresa, un tastierino numerico ad accompagnare una tastiera stabile, dalla corsa rapida, dal rimbalzo preciso e con un sound molto ritmico che renderà ancora più piacevoli la scrittura di testi lunghi. Si tratta di una tastiera in grado di assistere chiunque con personalizzazioni rapide e tanti tasti utili per migliorare la produttività anche dei consumatori più esigenti. C’è anche un trackpad enorme, scorrevole, preciso, costruito in vetro, c’è davvero di tutto in questo convertibile senza dover praticamente fare rinunce.

MSI Summit E16 Flip display e audio

Il display è un IPS con risoluzione QHD+ da ben 16” ma in 16:10 che danno una grossa mano in termini di produttività non solo legata a chi lavora molto con documenti ma anche per chi vuole andare di creatività grazie alla penna inclusa da utilizzare sul pannello touch. La cosa interessante è il supporto ad un refresh rate decisamente importante, 165 Hz che rendono tutta l’esperienza molto più fluida e piacevole sia per l’utilizzo quotidiano, sia per la penna ed anche per il gaming. Una risoluzione QHD+, 165 Hz ed una RTX 4050 non è la combo migliore per esprimere potenziale in gaming ma questo non è un notebook da gioco, è un convertibile per la multimedialità e la produttività.

In quei contesti lì, il pannello di questo MSI Summit E16 Flip è assolutamente perfetto. Buonissima luminosità, ottima riproduzione dei colori, angoli di visuale perfetti, modalità di utilizzo variegate grazie alla cerniera di livello e c’è anche un doppio speaker a supporto posizionato in modo che si possa sentire bene sia in modalità notebook, che tenda o tablet. Mancano un po’ di bassi, la qualità però è buona mentre il volume è altissimo.

MSI Summit E16 Flip scheda tecnica

MSI ha integrato tutto ciò che era possibile integrare nel Summit E16 Flip, non c’è nessun tipo di rinuncia nonostante il suo form factor convertibile. Ecco le specifiche tecniche di MSI Summit E16 Flip:

Processore Intel Core i7 1360P 12 core 16 thread, 5 GHz max 64 W

NVIDIA GeForce RTX 4050 45 W

32 GB RAM DDR5

1 TB SSD NVMe PCIe 4.0

Display 16″ touch QHD+ 2560 x 1600 165 Hz 16:10 MSI pen

2 speaker

Wi-Fi 6E

Bluetooth 5.3

1 USB-A 3.2 Gen 2

1 USB-C 3.2 Gen 2

1 HDMI

1 Micro SD

Jack audio 3,5 mm combo

Batteria 53,5 Wh

Webcam 1080 Windows Hello

Sensore impronte digitali

82 Wh

MSI Summit E16 Flip prestazioni

In questo Summit E16 Flip c’è il processore Intel Core i7 1360p con ben 12 core, 4 p core e 8 e core, 16 thread con una frequenza massima di ben 5 GHz sui p core e 3.7 per gli e core. Il TDP base è da 28 W ma sale tranquillamente a circa 60 W. La RTX 4050 notebook, tra le altre cose, nemmeno nella configurazione minima, è settata a 45 W ma in realtà grazie al dynamic boost di MSI sfiora anche i 55/60 W di picco, assolutamente non male ed in più c’è anche la possibilità di MSI di spremere ancora di più le prestazioni nella sua app con un leggero overclock, non vi consigliabile perché per reggerlo bene si dovranno impostare le ventole al massimo e faranno molto rumore.

C’è da ammettere che utilizzare un convertibile tanto potente su un display a ben 165 Hz in 16:10 con quella risoluzione e qualità, è davvero una bellissima esperienza che ultimamente si vede meno sempre in giro. Windows 11 praticamente vola su un hardware del genere, ci sono anche tante piccole chicche come le app android che si possono gestire con touch e penna però c’è anche da dire che l’interfaccia tablet di Windows 11 dovrebbe migliorare, c’è una sorta di ottimizzazione al touch ma è poca cosa.

Tra la spinta del Core i7 e i driver studio NVIDIA della RTX 4050 devo dire che si fa di tutto senza dover bramare per maggior potenza. Chiaramente non è una workstation, non è un potente notebook gaming ma per quanto è sottile e soprattutto per essere un convertibile, questo MSI Summit E16 Flip è più che valido per una produttività spinta anche per chi deve creare contenuti multimediali.

Sia la RTX 4050 che il Core i7 di tredicesima generazione rispondono molto bene anche nei benchmark di riferimento andandosi a piazzare in maniera decisa davanti ad un riferimento per il settore come il Silicon M2 Pro di Apple, dove sotto il profilo GPU nelle operazioni per il mondo 3d la RTX 4050 è dominante.

Con anche il gaming perché grazie al DLSS 3 e al Frame generator è possibile giocare anche ai Tripla A in maniera più che dignitosa. Per dire il gioco più pesante del momento, Cyberpunk 2077 in QHD+ tutto al massimo con ray tracing folle (attenzione folle non overdrive che è durissimo anche per una 4090 desktop) riesce a girare a 30/35 fps con un minimo di 28 ed un massimo di 40. Il che significa che meno di così non si può ed in titoli molto più leggeri o a risoluzioni più basse anche un convertibile così sottile e leggero con una semplice RTX 4050 ci si può divertire senza problemi.

MSI Summit E16 Flip autonomia

MSI ha inserito una batteria adeguata nel Summit E16 Flip, la capacità della batteria è da 82 Wh. Con un tipo do utilizzo misto anche bello spinto si fanno circa 6 orette mentre se si spremere la massimo la CPU e la GPU in un’oretta e 10 minuti si spegnerà, è normale vista tanta potenza. Fortunatamente c’è la ricarica rapida a 120 W.

MSI Summit E16 Flip conclusioni

MSI Summit E16 Flip è un super convertibile che ribalta nel vero senso della parola le regole del gioco. I convertibili, così come anche i 2 in 1, sono sempre stati molto affascinanti ma anche limitati in ciò che potevano offrire dal punto di vista hardware. I motivi sono vari e non è questo il luogo dove affrontare questa discussione ma basta limitarsi semplicemente a dire che MSI con questo Summit E16 Flip abbia fatto un lavoro magistrale.

Certo, circa 2500 Euro sono un prezzo molto alto, proibitivo per tantissimi appassionati dei convertibili ma sicuramente nei prossimi mesi calerà di prezzo come già successo in passato per linee del genere. Appena arriverà a cifre più abbordabili questo MSI Summit E16 Flip potrà essere una soluzione tuttofare senza esclusione di colpi.

Le prestazioni sono da primo della classe sia della CPU che della GPU, ci sono tutte le porte a disposizione per una produttività di livello, c’è una costruzione interna ben sviluppata con un sistema di dissipazione funzionale e silenzioso, c’è chiaramente una multimedialità spinta con un bellissimo display con supporto penna e un set up audio interessante.

MSI Summit E16 Flip è quel convertibile trasformista che permette a qualsiasi utente di liberare la propria creatività o produttività senza dover rinunciare ad una delle due, c’è potenza, c’è controllo, c’è flessibilità di utilizzo e questa volta non è solo merito della cerniera. Se i convertibili continuano ad evolversi sulla traccia netta di questo MSI Summit E16 Flip ne vedremo delle belle.

