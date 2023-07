Il mondo delle auto elettriche ha visto Tesla giocare d’anticipo rispetto ai grandi costruttori del settore automobilistico e uno dei principali punti di forza del marchio di Elon Musk è sicuramente la rete di ricarica Tesla Supercharger: la sua diffusione capillare ne fa una sorta di ago della bilancia, per questo tante case si stanno convincendo ad adeguarsi allo standard di Tesla e questa volta è il turno di Mercedez-Benz.

Anche Mercedes-Benz sposa Tesla Supercharger…

Da qualche mese a questa parte, i costruttori entrati nel mercato delle auto elettriche si stanno convincendo uno dopo l’altro ad adottare anche sui propri veicoli il connettore di ricarica di Tesla, estendendo sempre di più il dominio della società di Musk. Da Ford a GM, passando per Volvo e Polestar, con Volkswagen — che pure, assieme a Stellantis, Kia e Hyundai aveva confermato i discorsi in atto con Tesla — e BMW che stanno facendo le loro valutazioni, è Mercedes-Benz il nome nuovo e altisonante che si aggiunge alla lista (primo OEM tedesco a farlo).

Come comunicato in via ufficiale, a partire dal 2024, Mercedes-Benz offrirà ai propri clienti in Nord America degli adattatori che permetteranno loro di rivolgersi alla rete di ricarica Tesla Supercharger, le cui stazioni fanno uso dello standard North American Charging Standard (NACS). Il passo successivo verrà compiuto nel 2025, quando Mercedes produrrà i propri veicoli elettrici direttamente con la porta di ricarica di Tesla, eliminando così anche la necessità di servirsi di un adattatore.

… ma non rinuncia alle proprie ambizioni

In sede di annuncio, lo storico marchio tedesco ha altresì comunicato che ha in programma l’espansione della propria rete di ricarica EV (High-Power Charging Network) in Nord America: l’obiettivo è quello di arrivare a 400 hub con oltre 2.500 colonnine di ricarica — che includeranno il connettore CCS1 e quello NACS di Tesla — negli Stati Uniti e 2.000 hub con 10.000 colonnine a livello mondiale entro la fine del decennio. Il primo hub di ricarica negli USA dovrebbe aprire i battenti già quest’anno.

Allo stato attuale, il costruttore dichiara essere circa 1,2 milioni le stazioni di ricarica alle quali i clienti Mercedes possono rivolgersi in giro per il mondo.

Ora come ora, l’annuncio riguarda solo gli Stati Uniti, ma è altamente probabile che la limitazione sia solo temporanea.

