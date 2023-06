General Motors (GM) e Tesla uniscono le forze per migliorare l’esperienza di ricarica dei veicoli elettrici e promuovere un unico standard di ricarica nel Nord America. La collaborazione prevede l’integrazione del connettore North American Charging Standard (NACS) nei veicoli elettrici GM e l’accesso alla rete di Supercharger di Tesla per i conducenti di veicoli elettrici GM.

Nasce una nuova collaborazione tra General Motors e Tesla

General Motors sta seguendo le orme di Ford collaborando con Tesla per integrare il design del connettore NACS nei suoi veicoli elettrici a partire dal 2025. Questa collaborazione consentirà ai conducenti di veicoli elettrici General Motors di accedere ai 12.000 Supercharger Tesla, in continua crescita, in tutto il Nord America. L’accordo rafforza l’impegno dell’azienda nel settore della ricarica e si basa sugli oltre 134.000 caricatori già disponibili per i conducenti di veicoli elettrici GM attraverso l’iniziativa Ultium Charge 360 e le applicazioni mobili dell’azienda.

Mary Barra, presidente e amministratore delegato di General Motors, ha sottolineato l’importanza di questa collaborazione per accelerare l’adozione di massa dei veicoli elettrici e promuovere un unico standard di ricarica nordamericano. Di seguito riportiamo le sue parole:

La nostra visione del futuro completamente elettrico significa produrre milioni di veicoli elettrici di classe mondiale in tutte le categorie e i punti di prezzo, creando al contempo un ecosistema che accelererà l’adozione di massa dei veicoli elettrici. Questa collaborazione è una parte fondamentale della nostra strategia e un passo importante per ampliare rapidamente l’accesso ai caricabatterie veloci per i nostri clienti. Non solo contribuirà a rendere più agevole la transizione verso i veicoli elettrici per i nostri clienti, ma potrebbe contribuire a far progredire il settore verso un unico standard di ricarica nordamericano.

I veicoli elettrici di General Motors avranno accesso alla rete di Supercharger Tesla

A partire dal 2024 i conducenti di veicoli elettrici GM potranno accedere alla rete di Supercharger Tesla, inizialmente utilizzando un adattatore. Le cose dovrebbero cambiare dal 2025, in quanto i primi veicoli elettrici GM saranno dotati di un ingresso NACS per l’accesso diretto ai Supercharger Tesla senza adattatore. L’azienda fa sapere che, in futuro, fornirà adattatori per i conducenti di veicoli abilitati al NACS per consentire la ricarica presso le stazioni di ricarica rapida compatibili con il CCS.

General Motors integrerà la rete di Supercharger Tesla nelle sue applicazioni per veicoli e dispositivi mobili, facilitando la localizzazione, il pagamento e l’avvio della ricarica presso i Supercharger Tesla disponibili. Questa integrazione migliorerà l’esperienza di ricarica presso la rete di stazioni di ricarica Ultium Charge 360 e le stazioni di ricarica aggiuntive che GM rende disponibili attraverso le integrazioni esistenti con altre reti di ricarica.

Rebecca Tinucci, Senior Director of Charging Infrastructure di Tesla, ha espresso entusiasmo per la collaborazione con GM e l’opportunità di fornire l’accesso alla rete di Supercharger Tesla attraverso il North American Charging Standard. Ecco le sue parole:

La nostra missione è accelerare la transizione del mondo verso l’energia sostenibile. Dare a tutti i proprietari di veicoli elettrici l’accesso a una ricarica onnipresente e affidabile è una pietra miliare di questa missione. Siamo entusiasti di collaborare con altri leader del settore, come General Motors, per fornire l’accesso alla rete di Supercharger Tesla attraverso il North American Charging Standard.

General Motors punta a un futuro sostenibile

GM continua a collaborare con altri operatori del settore per accelerare l’installazione di sistemi di ricarica domestica, lavorativa e pubblica nell’ambito della sua iniziativa Ultium Charge 360. Tra queste collaborazioni figurano Pilot Company ed EVgo, che aggiungeranno oltre 5.000 caricabatterie veloci a corrente continua ai quasi 13.000 caricabatterie veloci a corrente continua già esistenti in Nord America, nonché l’installazione di caricabatterie per comunità in tutti gli Stati Uniti e in Canada.

La collaborazione tra General Motors e Tesla rappresenta un passo importante verso l’espansione dell’accesso alla ricarica e la promozione di un unico standard di ricarica nel Nord America. Questa iniziativa, insieme ad altre collaborazioni e investimenti nel settore della ricarica, offrirà ai clienti GM l’accesso a una delle più grandi reti integrate di stazioni di ricarica ad alta potenza del Nord America, facilitando la transizione verso un futuro completamente elettrico.

