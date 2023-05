Il CEO di Ford, Jim Farley e il CEO di Tesla, Elon Musk hanno annunciato una nuova partnership tra questi due colossi del mondo delle auto, in virtù della quale all’inizio del 2024 più di 12.000 Tesla Supercharger saranno operativi con le auto elettriche di Ford.

Inoltre, il CEO di Ford ha anche reso noto che i veicoli di nuova generazione della sua azienda (quelli in arrivo sul mercato nel 2025) saranno dotati della porta North American Charging Standard (NACS), la versione standardizzata di Tesla del suo sistema di ricarica proprietario.

Ford e Tesla uniscono le forze

Elon Musk, nel commentare questo accordo, ha precisato che Tesla non vuole che i suoi caricatori rimangano un’esclusiva dei vecioli di questo popolare brand, aggiungendo che nei suoi obiettivi vi è il raggiungimento di apposite partnership (come quella con Ford) anche con altri produttori, in modo che tutte le case automobilistiche possano trovarsi su un piano di parità quando si tratta di accedere a una ricarica affidabile per i rispettivi veicoli elettrici.

Tesla svilupperà un apposito adattatore che verrà fornito ai clienti che acquistano uno qualsiasi dei veicoli elettrici Ford, che sono dotati del supporto al sistema di ricarica CCS (Combined Charging System), in modo da consentire ai loro proprietari di sfruttare i Tesla Supercharger (inclusa la nuova Version 3).

Allo stesso tempo, Ford continuerà a supportare la sua rete di ricarica “BlueOval”, che aumenterà di altre 1.800 stazioni di ricarica rapida entro l’inizio del prossimo anno.

In sostanza, Tesla prosegue nella politica di apertura del suo sistema di ricarica agli altri produttori di auto elettriche, con l’obiettivo di rendere questo tipo di veicoli sempre più popolare e superare quello che è il loro principale limite, la facilità di ricarica della batteria.

Nei prossimi anni la competizione tra i vari brand è destinata a divenire sempre più agguerrita e i prezzi dovrebbero abbassarsi, con conseguente aumento delle vendite. Ebbene, Tesla e Ford non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparate.