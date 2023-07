AMD potrebbe presto ampliare la propria offerta di processori con nuovi modelli rivolti alla fascia bassa del mercato consumer, andando così ad attaccare ulteriormete un segmento di mercato dove il competitor Intel attualmente vanta interessanti e solide proposte sia con la serie Core 12a gen che con i più recenti Raptor Lake-S Core 13a gen. Secondo le più recenti indiscrezioni provenienti dalla rete, l’azienda di Sunnyvale avrebbe pronti quantomeno due modelli: Ryzen 3 5100 e Ryzen 5 7500F, il primo indirizzato alla vecchia ma ancora valida piattaforma AM4, il secondo invece alla più recente AM5 con supporto DDR5 e PCI-E 5.0.

I nuovi AMD Ryzen puntano ai gamer che guardano al budget

Iniziamo con il Ryzen 3 5100, processore svelato recentemente dal partner Gigabyte e aggiunto alla lista di supporto della scheda madre AORUS X570 XREME, segno che il lancio non dovrebbe essere lontano. In realtà non ci aspettiamo un annuncio ufficiale da parte di AMD, soprattutto vedendo come sono andate le cose con il Ryzen 5 5600X3D, molto discusso ma successivamente rilasciato in esclusiva negli Stati Uniti senza alcun comunicato. Quanto alle caratteristiche tecniche, il Ryzen 3 5100 utilizzerà verosimilmente l’architettura Cezanne a 7nm e non la più performante Veermer come i modelli Ryzen 5, 7 e 9 serie 5000; il chip sarà un quad-core con supporto SMT (quindi 8 thread) e non avrà il chip grafico integrato, allineandosi così ai modelli Intel Core F che ricordiamo sono sprovvisti di iGPU.



In linea di massima le prestazioni di questa CPU dovrebbero allinearsi a quelle del Ryzen 3 5300G, appunto senza grafica integrata, con una frequenza base di 3,8 GHz e Boost a 4,2 GHz; il TDP sarà di 65 watt, risultando quindi una valida opzione per quei gamer che cercano una soluzione a basso costo su AM4, valida anche sotto il profilo prestazioni/efficienza. Passando invece al più “recente” Ryzen 5 7500F, AMD si dovrebbe muovere più o meno nella stessa direzione, proponendo un processore senza grafica integrata e introducendo tra l’altro il suffisso F sempre in stile Intel.

Andando invece al sodo, il nuovo Ryzen 5 sarà in pratica identico al Ryzen 5 7600, mantenendo lo stesso approccio 6 core /12 thread ma con una frequenza Boost di 5,0 GHz, ossia 100 MHz inferiore al fratello maggiore; a parte la mancanza della iGPU, che sarà solo disabilitata, rimangono invariati i 38 MB di cache e il supporto DDR5/PCI-E 5.0, al pari quindi dei modelli Zen4 più potenti. Allo stato attuale non è emerso alcun dettaglio riguardo il prezzo, tuttavia, considerando che Ryzen 5 7600 si trova anche a 200 euro, questo Ryzen 5 7500F potrebbe essere annunciato a 179-189 dollari per poi stabilizzarsi sul mercato europeo, Italia compresa, a 190-200 euro. AMD al momento non ha commentato la notizia, l’inedito processore però è stato già avvistato sul database di PugetBench, segno che i sample sono già in circolazione.

