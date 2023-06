AMD Ryzen 5 5600X3D potrebbe arrivare presto sugli scaffali e diventare facilmente il “nuovo” processore gaming per eccellenza destinato alla fascia media del mercato consumer; questo è quanto emerge dalle più recenti indiscrezioni provenienti dalla rete che vogliono AMD prossima al lancio. Dopo il successo ottenuto dal Ryzen 7 5800X3D e più recentemente dal più potente Ryzen 7 7800X basato su architettura Zen4, l’azienda di Sunnyvale sembra pronta a fare un ulteriore regalo ai possessori di schede madri AM4, proponendo la variante con 3D V-Cache di quello che è stato uno dei modelli più venduti tra gli utenti che vogliono assemblare una build gaming a basso prezzo senza rinunciare troppo alle prestazioni, ossia il Ryzen 5 5600X equipaggiato con core Zen3.

AMD Ryzen 5 5600X3D: le probabili specifiche tecniche

Stando a quanto riportato nella slide che riproponiamo a seguire, il Ryzen 5 5600X3D avrà la stessa configurazione di core/thread del suo predecessore – ossia 6 core e 12 thread – con una frequenza base di 3,3 GHz e Boost a 4,4 GHz, ossia 100MHz in meno del più noto Ryzen 7 5800X3D. Il resto delle caratteristiche prevede poi 3MB di cache L2 – contro i 4MB del 5800X3D – e 32MB di cache L3 che però verranno abbinati da una cache 3D da 64MB che porta il totale a 96MB, affiancadosi in questo modo al fratello maggiore.

Viste le prestazioni e l’efficienza ottenibili da un Ryzen 5 5600X “liscio”, nonchè il boost prestazionale registrato grazie all’integrazione della tecnologia 3D V-Cache, il rinnovato Ryzen 5 5600X3D ha tutto quello che serve per divenire un best-buy, il tutto ovviamente prezzo permettendo. Non bisogna dimenticare infatti che integrare una cache 3D ha i suoi costi e sicuramente il prezzo di listino sarà superiore agli attuali 160 euro circa richiesti per il Ryzen 5 5600X; d’altro canto però, visti i prezzi in netta discesa delle CPU Ryzen 5000 – 5800X3D incluso – supponiamo che il nuovo arrivato non dovrebbe superare quota 200 euro, collocandosi decisamente sotto la variante Ryzen 7 5800X3D (attualmente in vendita a 290 euro).

Se confermata, questa mossa suggerisce una particolare attenzione di AMD per il segmento gaming di fascia media, allo stesso tempo però troviamo poco sensato l’arrivo di un ulteriore CPU AM4 su una piattaforma di vecchia generazione, senza considerare che l’ipotetico Ryzen 5 5600X3D potrebbe disturbare le vendite dei Ryzen 7000 di fascia più bassa che, ricordiamo, sono compatibili solo con il socket AM5 e le schede madri di nuova generazione con chipset serie 600 e memorie DDR5 . Il produttore al momento non ha conermato la notizia, in attesa di ulteriori sviluppi vi lasciamo con quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del Ryzen 5 5600X3D.

AMD Ryzen 5 5600X3D – Scheda Tecnica presunta



Architettura Zen3 “Vermeer”

Processo produttivo 7nm

Core/Thread 6/12

Frequenza base 3,3 GHz

Frequenza boost 4,4 GHz

Cache L2 3MB

Cache L3 32MB+64MB 3D V-Cache

Linee PCI-E 24+16

TDP 105W

Prezzo 200/250 dollari?

