Le 60 di NVIDIA sono da sempre polarizzatrici dell’attenzione di una buonissima parte dei giocatori meno esigenti ma non per questo dalle basse pretese. Senza inutili giri di parole, la RTX 4060 è la scheda video di nuova generazione più attesa dai gamer.

Arriverà sul mercato a brevissimo, pochi giorni ed il web sarà pieno di review, analisi e test, gli store saranno popolati da un gran numero di stock e se la tradizione troverà ancora una volta conferma, la RTX 4060 andrà a finire nella mani di tantissimi gamer.

Quel giorno però non è ancora arrivato ma oggi possiamo svelare in anteprima quanto è importante l’utilizzo del DLSS 3 sulla RTX 4060 e per farlo abbiamo deciso di metterla sotto stress con il titolo più pensate degli ultimi anni, Cyberpunk 2077.

RTX 4060 e Cyberpunk 2077: perché è importante

Senza risultare inutilmente ripetitivi, la RTX 4060 abbraccerà un pubblico di vasta scala. Dal gamer più incline a titoli leggeri come quelli eSport al gamer che vuole giocarsi un Tripla A maxato senza dover scendere troppo a compromessi.

In un contesto del genere, un titolo come Cyberpunk 2077 è il benchmark perfetto. Riuscire a gestire un titolo del genere, open world vastissimo, pieno zeppo di dettagli e con una cura maniacale per le tecnologie next gen, è sicuramente un compito che una scheda video in uscita a metà 2023 deve saper fare.

Cyberpunk 2077 tra le altre cose è anche lo showcase perfetto per tecnologie come il Ray tracing ed il Path tracing. Chiariamo subito le cose, il Path tracing è ancora una preview, si trova su pochissimi titoli, non è diffuso come il Ray tracing.

Il Ray tracing è una tecnica che calcola il percorso fatto dalla luce seguendo i raggi e l’interazione con le superfici cercando di replicare esattamente ciò che avviene nel mondo reale quando un raggio di luce percorre la sua strada e viene interrotto da un oggetto. Ovviamente, il materiale che ostacola il raggio cambierà di conseguenza anche la reazione, ci sono materiali che riflettono la luce, altri che ne causano perdita di intensità, altri che la inglobano e così via.

Tutto ciò pone le basi al fotorealismo e ad un livello di simulazione della realtà decisamente più immersivo rispetto ad altri tipi di rendering come quello classico di rasterizzazzione. Il calcolo in Ray tracing non è solo difficile da comprendere nel suo funzionamento ma è anche un compito durissimo da eseguire ed è qui che entra in gioco il famoso DLSS di NVIDIA, ormai arrivato alla versione 3.

Se la RTX 4060 è in grado di gestire Cyberpunk 2077 tutto maxato con anche il Ray tracing attivo su Ultra, allora vuole dire che tutti gli altri titoli saranno un gioco da ragazzi per questa scheda. Ad oggi, non esiste titolo più pesante di Cyberpunk 2077 e con l’espansione in arrivo a Settembre, Phantom Liberty, lo sarà ancora di più.

Cyberpunk 2077 RT Ultra: fondamentale il DLSS 3 per la RTX 4060

Prima di partire con i risultati del test di Cyberpunk 2077 sulla RTX 4060 è doveroso sottolineare che questa non è la review della RTX 4060. Non possiamo ancora fornire dettagli della scheda, le varie custom, le temperature, i consumi, gli fps in altri titoli. Oggi possiamo svelarvi solo come va la RTX 4060 in Cyberpunk 2077 maxato con Ray tracing su Ultra alla risoluzione 1080p, con DLSS 3 vs DLSS 2 e una veloce comparison gen to gen con RTX 3060 e differenze con la RTX 4060 Ti attualmente già disponibile. Uno sneak peek che però vi farà già capire cosa aspettarsi dalla RTX 4060.

Velocissimo accenno sulla benchtest utilizzata, maggiori dettagli verranno svelati nella recensione completa, inutile dilungarsi qui non potendo analizzare al 100% la scheda. Core i9 13900K su Z790 Strix per tenere la RTX 4060 a ruota libera, 32 GB RAM DDR5, SSD Samsung 990 Pro, insomma le condizioni migliori per far viaggiare una scheda video.

We have a city to burn, cit. Johnny Silverhand. Effettivamente con la RTX 4060 possiamo veramente mandare Night City all’inferno grazie al DLSS 3 che permette di maxare un bel monitor FHD a 120 Hz. I 123 fps della RTX 4060 DLSS 3 non sono enormemente distanti dai 131 della RTX 4060 Ti DLSS 3 attualmente in vendita, mentre sono più del doppio rispetto alla RTX 3060 DLSS 2 della precedente generazione.

Portarsi a casa oltre 120 fps su Cyberpunk 2077 maxato con Ray tracing su Ultra in FHD è un buonissimo risultato che permette un’esperienza di gioco super fluida senza nessun tipo di rinuncia dal punto di vista estetico. Per quanto si provi da sempre a trovare con la lente d’ingrandimento i piccoli artefatti estetici che il DLSS può generare, è davvero impossibile notare la differenza ad occhio nudo, impensabile farlo con oltre 120 fotogrammi al secondo nel be mezzo di una lotto sfrenata con un Cyberpsicopatico nascosto negli angoli più remoti di Night City.

RTX 4060 DLSS 3 vs DLSS 2

Molto più interessante, a nostro avviso, concentrarci ancora una volta sui vantaggi del DLSS 3, la tecnologia breaking dietro il successo di Ada Lovelace. Abbiamo fatto un versus DLSS 3 vs DLSS 2 con Cyberpunk agli stessi settings su RTX 4060 per calcolare il boost di prestazioni del DLSS 3. La RTX 4060 con DLSS 2 si porta a casa un valido score di 78 fps che permette comunque un’esperienza di gioco decisamente piacevole ma imparagonabile rispetto ai 123 fps derivati dall’utilizzo del DLSS 3.

Cyberpunk 2077 non è un titolo eSport, non ha bisogno di 3-400 fps per essere giocato al meglio ma possiamo assicurare che giocarlo sopra i 120 fps dà una marcia in più soprattutto se il dato dell’1% Low è sopra i 100 fps, 101 per i precisi.

DLSS 3 della RTX 4060 è costituito da tre parti: Super Resolution ricostruisce in modo intelligente immagini ad alta risoluzione da input a bassa risoluzione, il Frame Generation che utilizza l’IA per generare interamente nuovi frame e NVIDIA Reflex è integrato per ridurre la latenza di input e aumentare la reattività.

Il DLSS 3 resta esclusiva di Ada Lovelace per motivi hardware: i Tensor Core di quarta generazione della RTX 4060 eseguono l’algoritmo DLSS in tempo reale, il nuovo Optical Flow Accelerator aiuta il DLSS a misurare la scena in base ai pixel e i supercomputer NVIDIA continuano ad apprendere con machine learning. Si tratta di grafica neurale basta su AI, cose complesse applicate al gaming, Choom.

RTX 4060 basata Ada Lovelace sta arrivando

Mancano pochi giorni all’arrivo della RTX 4060 sul mercato, questo rapido sneak peek è utilissimo per settare le aspettative e potersi già fare una mezza idea di come andrà la RTX 4060. Ormai Ada Lovelace non è più un segreto, è lecito attendersi un rapporto prestazioni/consumi in linea con le precedenti RTX 4000.

Tra le altre cose non manca nemmeno tantissimo all’arrivo di Phantom Liberty, espansione di Cyberpunk 2077, ed avere già la certezza di potersi portare a casa un’esperienza di gioco più che soddisfacente in Ray tracing Ultra con la scheda video per eccellenza entry level, è una buona notizia.

A brevissimo il nostro Salvatore Gallo svelerà tutti gli altri dettagli della RTX 4060 nella prima review di una custom, ne seguiranno altre ma un bel pezzo di cosa attendersi è già stato messo, da Cyberpunk a scendere la RTX 4060 non può che fare molti più fps ma non possiamo dire di più. Non resta che dichiarare guerra all’Arasaka con un Sandevistan impiantato dietro la schiena, sperando di non fare la fine di David Martinez in Cyberpunk 2077 Edgerunners su Netflix. Recuperate anche quello, ne vale la pena.