Arrivano dalla Cina le foto di un enorme dispositivo di raffreddamento presumibilmente destinato a schede grafiche NVIDIA in grado di gestire carichi fino a 900 W.

Il potente dissipatore occupa ben 4 slot e forse sarebbe destinato alla serie GeForce RTX 4000 con una potenza di picco di 900 W.

Come si vede nella foto le alette non appaiono angolate ma dritte e parallele al PCB della scheda video, inoltre la piastra di raffreddamento è posizionata lateralmente, quindi non è chiaro se anche il PCB sarebbe ruotato di 90 gradi o se si tratta solo di un sistema di raffreddamento destinato a qualcos’altro.

Emergono le foto di un enorme dissipatore a quattro slot per schede video NVIDIA da 900 W

Le foto pubblicate su Chiphell appaiono credibili e potrebbero riferirsi a un vero design a quattro slot che è stato considerato dalla società fino a un certo punto.

Il design del dissipatore è senza dubbio affascinante, ma risulta difficile immaginarlo inserito in un cabinet per PC.

Naturalmente le informazioni sono da prendere con le pinze, poiché potrebbe trattarsi dell’ennesimo fake ben realizzato.

