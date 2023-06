Passata la WWDC 2023, Apple, i fan e la nutrita schiera di informatori guardano avanti, anche oltre il keynote settembrino in cui l’azienda ci si aspetta che presenti la nuova serie iPhone 15. Mark Gurman nelle scorse ore ha infatti tirato giù una sorta di roadmap dei nuovi prodotti di Apple in arrivo, fra dispositivi attesi e altri un po’ meno.

Secondo il giornalista di Bloomberg, esperto dell’azienda di Cupertino, fra gli imminenti ci sarebbe ad esempio la nuova generazione di Apple Watch Ultra, lo smartwatch sportivo più pregiato, resistente e costoso della serie, che dovrebbe arrivare in una nuova versione già a settembre assieme ai nuovi Apple Watch Series 9 e agli iPhone 15.

Per quanto riguarda invece i nuovi computer, spicca il nuovo iMac, uno dei prodotti che Apple non aggiorna da un po’, e che ci si aspetta si presenti direttamente con i nuovi chipset Silicon M3, saltando dunque la generazione attuale (Apple Silicon M2). Ma soprattutto, questa nuova generazione dell’all-in-one di Apple dovrebbe arrivare anche in una versione più grande rispetto alla 24″ attualmente in produzione, versione che dovrebbe essere affiancata da un modello da 30″, probabilmente l’erede di iMac Pro, quel computer da 27″ che monta CPU Intel Xeon non più in vendita dal 2021 che andrebbe così ad allinearsi ai computer più potenti di Apple con chip Ultra: a Mac Studio e a Mac Pro.

Non sono emersi dettagli per quanto riguarda le specifiche di queste due novità, ma la maggior parte degli altri computer in programma dovrebbero arrivare non prima del prossimo anno, fra cui sono compresi i nuovi MacBook Pro 14 e 16 con chip M3 Pro e M3 Max oltre alle versioni aggiornate di MacBook Pro da 13″, MacBook Air da 13″ e 15″. Stesso discorso vale per i nuovi iPad Air e iPad Pro, previsti non prima del 2024, mentre per la nuova generazione del visore Apple Vision Pro, Gurman si aspetta che venga commercializzato anche prima del 2025.

Potrebbero interessarti anche: recensione Apple MacBook Air 15 M2: non solo più grande e come scegliere uno smartwatch nel 2023: la guida per non sbagliare