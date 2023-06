Sony ha svelato in queste ore i nuovi giochi PlayStation Plus Extra e Premium del mese di giugno 2023, ma i giocatori si devono preparare all’arrivo di altre novità. È infatti passato un anno dal lancio dei nuovi piani di abbonamento, e per festeggiare sono previsti 10 giorni di attività per la community PlayStation. In più ci sono cambiamenti in arrivo per quanto riguarda lo streaming su PS5.

Ecco i giochi PlayStation Plus Extra e Premium di giugno 2023

Il Catalogo Giochi di PlayStation Plus si amplia questo mese con diversi titoli di livello. Saranno scaricabili a partire da martedì 20 giugno 2023. Sul blog Sony cita solamente i principali, ma i giochi sono in tutto 27 (+ la prova di WWE 2K23) e sono i seguenti:

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

la Prova Gioco di WWE 2K23 (PS4)

A Hat in Time

Carto

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace

Dodgeball Academia

Elex 2

Forager

Hundred Days: Winemaking Simulator

Lonely Mountains: Downhill

MX vs ATV Legends

My Friend Peppa Pig

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay!

Redout 2

The Talos Principle: Deluxe Edition

The Wild At Heart

Thief

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York

Herc Adventures (PS1) – solo Premium

Killzone: Liberation (PSP) – solo Premium

Worms (PS1) – solo Premium

Avatar, wallpaper, PlayStation Stars e altri festeggiamenti per l’anno del nuovo PS Plus

Per festeggiare un anno dal lancio dei piani di abbonamento Essential, Extra e Premium, Sony regalerà un codice promozionale per riscattare degli avatar personalizzati dedicati ad alcuni dei giochi più popolari offerti dal servizio. Il codice può essere riscattato tra il 20 e il 30 giugno 2023 attraverso il PlayStation Store. Sempre in questo intervallo di tempo sarà reso disponibile uno sfondo PlayStation Plus per desktop e dispositivi mobile, scaricabile a questo indirizzo.

I festeggiamenti includono anche tre esclusivi anelli digitali da collezione, che saranno disponibili grazie alle campagne PlayStation Stars qui in basso, attive dal 20 al 30 giugno 2023:

Catalogo Giochi (per abbonati Extra e Premium): rendete omaggio al Catalogo Giochi di PlayStation Plus giocando a uno dei titoli aggiunti di recente: Final Fantasy VII Remake, Demon’s Souls, Yakuza Kiwami, Uncharted Raccolta – L’eredità dei ladri, o Assassin’s Creed: The Ezio Collection;

Catalogo Classici (solo Premium): fate un tuffo nel passato e festeggiate il primo compleanno del Catalogo Classici di PlayStation Plus. Per sbloccare questi collezionabili speciali, avrete bisogno di far partire i giochi suggeriti una volta che la campagna comincerà;

Versioni di prova dei giochi (solo Premium): giocate a una delle versioni di prova dei giochi su PlayStation Plus per ottenere il collezionabile digitale: God of War Ragnarök, MLB The Show 23 (PS4), The Last of Us Parte I, Dying Light 2, o Stay Human (PS4 e PS5)

Non è finita qui: i membri PlayStation Plus (e non) potranno registrarsi il 24 giugno 2023 per una sfida Speedrun con Sackboy: Una grande avventura, per provare a vincere 3 mesi di abbonamento Premium. Il gioco si trova già all’interno del Catalogo Giochi dei membri Extra e Premium, ma potranno partecipare anche i non abbonati che possiedono il titolo. Per avere accesso alla sfida bisogna selezionare la scheda nell’hub del gioco su PlayStation 5, oppure accedere alle Prove del Cavaliere Sferruzzato tramite il menu di pausa o la mappa.

Per concludere i festeggiamenti è previsto un nuovo weekend multigiocatore gratuito. Dalle 00:01 del 24 giugno fino alle 23:59 del 25 giugno sarà possibile accedere al multigiocatore senza avere un abbonamento Plus attivo.

Streaming titoli PS5 con Premium

Sony annuncia un’altra novità per i membri PlayStation Plus Premium. La casa nipponica sta testando lo streaming via cloud per i giochi PlayStation 5: sono compresi i titoli PS5 dal Catalogo Giochi e dalle prove dei giochi, oltre ai titoli PS5 digitali supportati già posseduti dai giocatori. L’obiettivo è di aggiungere questa funzionalità come vantaggio aggiuntivo dell’abbonamento, per aumentare il valore di PlayStation Plus. Con il proseguire delle uscite PS5, sarà aggiunto lo streaming via cloud dei giochi PlayStation 5, che si aggiungeranno ai titoli PS3, PS4 e ai classici per cui lo streaming è già possibile per i membri Premium. La data di lancio non è ancora stata comunicata, per cui torneremo al più presto sull’argomento.

