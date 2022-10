Anche gli abbonati a PlayStation Plus in Italia ora possono unirsi a PlayStation Stars, il programma di fedeltà gratuito annunciato da Sony a luglio che permette di ottenere ricompense e sbloccare oggetti digitali collezionabili da mettere in mostra in una vetrina digitale sulla PlayStation App.

Gli abbonati a PlayStation Plus che si uniscono a PlayStation Stars otterranno punti con ogni acquisto idoneo effettuato su PlayStation Store e i punti così guadagnati potranno essere scambiati con fondi del portafoglio di PSN da conservare o utilizzare per il successivo acquisto sul PS Store, con collezionabili esclusivi per la PlayStation App e molto altro ancora.

Come unirsi a PlayStation Stars

Per unirsi al programma Playstation Stars è sufficiente effettuare l’accesso con il proprio account PSN e unirsi ai membri, scaricare PlayStation App sul proprio dispositivo iOS o Android e iniziare una campagna PlayStation Stars.

Il programma di fedeltà di Sony offre la possibilità di ottenere oggetti collezionabili digitali in edizione limitata ispirati a cimeli nostalgici degli ultimi 25 anni e ai propri giochi e personaggi PlayStation preferiti.

I punti guadagnati servono per riscattare collezionabili digitali, giochi o fondi del portafoglio digitale dal catalogo delle ricompense PlayStation Stars, tuttavia Sony avvisa che la disponibilità degli oggetti potrebbe essere soggetta a cambiamenti.

Come ottenere punti e collezionabili PlayStation Stars

È possibile ottenere punti e collezionabili PlayStation Stars completando le campagne mensili e quelle personalizzate partecipando ad attività e sfide dedicate alla community di PlayStation, tra cui obiettivi di gioco, tornei online ed esplorazione delle funzionalità della console.

Gli abbonati a PlayStation Plus guadagnano punti anche per tutti gli acquisti idonei, compresi giochi e contenuti aggiuntivi, effettuati su PlayStation Store. I punti potranno essere scambiati con collezionabili digitali rari o fondi del portafoglio di PSN.

Il programma PlayStation Stars prevede la possibilità di salire di livello per sbloccare nuove campagne e ricompense. Se interessati potete iscrivervi gratuitamente qui.

