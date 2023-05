Giovedì scorso Apple ha rilasciato le nuove versioni dei suoi sistemi operativi, fra cui watchOS 9.5. Questa nuova versione stabile dedicata agli smartwatch della serie Apple Watch ha introdotto un nuovo quadrante Pride Edition e un bel problema, secondo quanto emerso nelle ultime ore. Vari utenti sul web hanno infatti lamentato una differenza piuttosto importante del profilo colore degli schermi: una tinta più o meno marcata che dà sul verde al posto del caratteristico nero assoluto dei display OLED degli smartwatch di Apple.

Il problema degli Apple Watch con lo schermo verde

A giudicare dalle foto che stanno circolando in rete, sia su Reddit che su altri portali, il problema risulta essere molto significativo. Secondo quanto emerso sarebbe legato a watchOS 9.5, ma non riguarderebbe tutti gli Apple Watch aggiornati a questa nuova versione. Ci risulta che due Apple Watch Series 8 (di cui uno GPS e uno GPS+Cellular) non ne sarebbero afflitti, anche se sui forum le segnalazioni spaziano su vari modelli, inclusi questi ultimi e le generazioni precedenti, compresi gli Apple Watch SE anche se in minor numero; Apple Watch Ultra a quanto pare sembrerebbe invece immune.

Questa sorta di sfumatura verde risulta visibile soprattutto in determinate occasioni, ad esempio quando si accede al centro di controllo, all’apertura della schermata delle notifiche o inserendo il codice in quella di sblocco. Ecco un paio di immagini piuttosto esemplificative, ma non sempre sembra sia così evidente.

Esclusa l’aggiunta intenzionale di una tinta simile per Apple Watch, considerando proprio che non è visibile per tutti, oltre al fatto che dalle immagini emerse sembra tutto fuorché voluta considerando la resa, si tratta con tutta probabilità di un problema software legato alla nuova versione di watchOS. E il fatto che questa sfumatura sembri variare da persona a persona, in alcuni casi è più evidente e in altri meno, anche le segnalazioni relative alla resa cromatica vanno dal grigio al verde, rende ancor più improbabile l’ipotesi di una modifica programmata.

Comunque, alcuni utenti hanno scritto di aver risolto con un semplice riavvio, altri no; ma considerando il gran numero di segnalazioni ci aspettiamo che Apple risolva al più presto il bug con un aggiornamento correttivo. watchOS 9.6 è già disponibile, seppur sotto forma di beta riservata agli sviluppatori, ma non escludiamo che l’azienda di Cupertino possa risolvere il problema anche prima del rilascio di questa versione stabile.

D’altronde non è la prima volta che Apple ha dovuto far fronte a problemi simili. Basti pensare al bug della tinta verde degli iPhone 11, iPhone X e XS sistemato poco dopo con un aggiornamento correttivo. In ogni caso, vi terremo aggiornati non appena emergeranno nuove informazioni al riguardo.

In copertina Apple Watch Series 7

Forse ti sei perso: Apple punta sugli schermi micro-LED per i prossimi iPhone, si vocifera e come scegliere uno smartwatch nel 2023: la guida per non sbagliare