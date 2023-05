Brutte notizie per gli utenti Apple Watch che sono soliti rispondere ai messaggi ricevuti su Facebook Messenger direttamente dal loro polso: il team di Meta, infatti, ha reso noto che tra pochi giorni l’applicazione di messaggistica non sarà più disponibile per l’orologio del colosso di Cupertino.

A partire dal 31 maggio 2023, pertanto, i possessori di Apple Watch continueranno a ricevere le notifiche dei messaggi ricevuti ma non avranno più la possibilità di rispondere dallo smartwatch.

Apple Watch saluta l’app di Facebook Messenger

Ricordiamo che risale al 2015 l’introduzione di Facebook Messenger per Apple Watch, applicazione che non consente di rispondere con testo ma che permette di inviare clip audio, adesivi e altre risposte compatibili con le dimensioni dello schermo di uno smartwatch: in sostanza, grazie a questa app gli utenti hanno la possibilità di venire a conoscenza di un messaggio senza dover usare lo smartphone.

Al momento non è chiaro quale sia il motivo per il quale Meta ha preso questa decisione, a causa della quale agli utenti Apple Watch per rispondere a un messaggio non resta altro da fare che sfruttare l’applicazione per iPhone, usare un computer o ricorrere al client Web.

Tuttavia è possibile azzardare qualche ipotesi, come ad esempio la scarsa interazione che consente agli utenti e che, pertanto, potrebbe avere effetti negativi sul suo appeal.

Inoltre, c’è da tenere presente che Meta sta licenziando migliaia di dipendenti, con l’obiettivo di ridurre i costi complessivi e ciò significa tagliare i progetti meno essenziali: ebbene, in quest’ottica è lecito ritenere che l’app Facebook Messenger per Apple Watch non rappresenti una priorità per il colosso dei social network.

Del resto, nel corso degli anni numerose aziende famose hanno abbandonato le loro app per Apple Watch e Facebook Messenger non fa altro che aggiungersi a questo elenco.

