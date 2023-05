Nella giornata di ieri il produttore nipponico Sony ha annunciato due nuovi speaker Bluetooth che sfoggiano caratteristiche di alto livello sia per quanto riguarda la qualità audio che per portabilità e flessibilità di utilizzo grazie ad alcune chicche molto interessanti. Stiamo parlando dei modelli SRS-XV800 e SRS-XB100, due modelli dalle anime completamente diverse ma con l’obiettivo comune di dominare la propria categoria di riferimento. Ecco tutti i dettagli.

Sony SRS-XV800 punta a diventare l’altoparlante da festa definitivo

Il modello maggiormente degno di nota è indubbiamente il Sony SRS-XV800, top di gamma della propria categoria, in grado di garantire un suono cristallino e corposo grazie all’audio omnidirezionale, la presenza di ben 5 tweeter – di cui tre frontali da 60 mm e due posteriori da 40 mm e le doppia unità X-Balanced Speaker che consentono all’altoparlante di offrire dei bassi incisivi e una minore distorsione.

Nonostante le generose dimensioni, il Sony SRS-XV800 offre una discreta portabilità grazie alla maniglia situata nella parte superiore e alle ruote integrate. Caratteristiche che si integrano perfettamente con l’ottima autonomia del dispositivo il quale, a detta del produttore, può garantire 25 ore di riproduzione musicale ininterrotta e fino a 3 ore di autonomia con soli 10 minuti di ricarica.

L’altoparlante si profila come classico party speaker in grado di animare un evento non solo in virtù della bontà delle specifiche tecniche ma anche grazie alla presenza di un sistema di led RGB completamente personalizzabile e in grado di seguire il ritmo della musica in riproduzione adattando le varie tonalità di colore; il tutto controllabile dalle app proprietarie Sony Music Center e Fiestable.

Veniamo alla peculiarità di questo speaker ovvero la possibilità di utilizzarlo come soundbar in abbinata a una televisione grazie alla funzione TV Sound Booster che si premura di ottimizzare il suono dei contenuti audiovisivi riprodotti al fine di garantire un’esperienza più immersiva.

Tra le altre caratteristiche menzioniamo la certificazione IPX4, la presenza di un pannello touch e il supporto alla connettività Fast Pair di Android.

In conclusione, nota di merito a Sony visto l’impegno per l’ambiente dimostrato dai materiali che compongono la struttura dello speaker, realizzata in parte con plastiche riciclate.

Sony SRS-XB100, portabilità estrema e pochi compromessi

Il Sony SRS-XB100 è il neo arrivato della famiglia di altoparlanti portatili del colosso nipponico e raccoglie l’eredità del popolare Sony XB13; nonostante le dimensioni ridotte offre un’esperienza d’ascolto di tutto rispetto grazie al diaframma non centrato il quale garantisce un suono ad ampia diffusione.

Da un punto di vista estetico il dispositivo sfoggia un corpo cilindrico resistente, morbido al tocco che garantisce un’impugnatura salda e un laccetto laterale multi funzione per agganciarlo a una bicicletta o uno zaino; disponibile in quattro colorazioni: nera, grigia, azzurra e arancione.

Per quanto concerne l’hardware siamo di fronte a uno speaker che fa della portabilità il suo cavallo di battaglia pertanto può vantare la certificazione IP67 per la resistenza ad acqua e polvere la quale, abbinata al corpo rugged, ne garantiscono un’elevata resistenza alle condizioni più disparate.

Tema della portabilità che ritroviamo con l’autonomia di 16 ore garantita dal produttore e ricarica tramite la porta USB-C integrata.

Prezzi e disponibilità

I due altoparlanti Sony SRS-XV800 e SRS-XB100, preordinabili sul sito del produttore e su Amazon negli Stati Uniti e in Canada dalla giornata di ieri, saranno disponibili all’acquisto a partire dal 15 maggio a un prezzo di 649 dollari e 59 dollari rispettivamente. Tutto tace ancora per quanto riguarda la disponibilità in Italia, vi aggiorneremo qualora dovessero emergere informazioni in merito.

