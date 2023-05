In occasione del Microsoft Build 2023 di ieri l’azienda ha annunciato, fra le altre cose, che nella giornata di oggi rilascerà un importante aggiornamento per Windows 11. Non è certo se si tratterà o meno del “Moment 3“, un major update che segue quelli dello scorso ottobre e di febbraio, noti rispettivamente come Moment 1 e 2. Ma quello che sappiamo alla luce di quanto annunciato ieri è che Microsoft ha in serbo varie novità significative per Windows 11, novità che arriveranno proprio a partire da questo aggiornamento, in distribuzione da oggi, 24 maggio 2023.

Si va da Windows Copilot, al nuovo Esplora File, passando per l’integrazione di un’opzione per gestire le luci LED delle periferiche direttamente dalle impostazioni di WIndows, fino ad arrivare ai miglioramenti per la barra delle applicazioni e per il Terminale. Non tutte saranno disponibili da subito, ma vediamo nel dettaglio cosa aspettarci di nuovo per Windows 11.

Le novità di Windows 11 in arrivo

Una delle più curiose è senza dubbio Windows Copilot, una sorta di assistente alimentato dall’intelligenza artificiale di OpenAI (ChatGPT) che sarà sempre a disposizione dell’utente. Arriverà a giugno in anteprima su Windows 11, sotto forma di una finestra accessibile direttamente dalla barra delle applicazioni che permetterà di interagire con il chatbot, per effettuare ricerche, eseguire azioni e altro. Maggiori dettagli li trovate nel precedente articolo sulle novità del Microsoft Build 2023.

Oltre a fare spazio a Windows Copilot, la barra delle applicazioni di Windows 11 si aggiorna con alcuni miglioramenti, fra cui la possibilità di aggiungere le etichette alle app, l’impostazione per nascondere l’ora e la data utile ad esempio per le registrazioni dello schermo, o ancora la possibilità di chiudere più facilmente le applicazioni della taskbar facendo clic col pulsante destro del mouse, quindi con un solo passaggio.

Come anticipato, Microsoft ha anticipato anche il nuovo Esplora File, le cui novità mostrate sono spuntate in un video condiviso da Panos Panay su Twitter incentrato principalmente su Windows Copilot. Esplora File si presenta con un indice di navigazione aggiornato, con la barra di ricerca ritoccata e spostata in alto, più vicina alla sezione delle schede, prendendo in sostanza il posto della barra con le azioni rapide. Ecco come si presenta.

Da segnalare anche le novità del Terminale di Windows, per il quale Microsoft ha previsto GitHub Copilot X, per renderlo più intelligente e per far sì che gli utenti possano servirsi dell’IA per consigli, comandi e azioni di vario tipo direttamente dall’app Terminale. Per questo c’è una lista d’attesa che permette di ottenere l’accesso in anteprima, lista accessibile da qui.

Piuttosto attesa la possibilità di gestire i dispositivi con luci RGB direttamente da Windows. Secondo quanto comunicato da Microsoft, è in arrivo una funzionalità che l’azienda chiama Dynamic Lighting che permetterà agli utenti di configurare e personalizzare tutto dalle impostazioni di Windows. Si tratta di una novità che sarà disponibile in anteprima per gli utenti Windows Insider a giorni.

Il nuovo aggiornamento in distribuzione da oggi porta su Windows 11 anche nuove impostazioni per la privacy delle app, che consentono ad esempio di bloccare la funzione di rilevamento della presenza in determinati casi. Per scopi simili arriva anche un avviso quando il sistema rileva che il proprio account necessita di un controllo per proteggere le proprie informazioni e il PC, oltre a una scorciatoia che mette in evidenza se il dispositivo è connesso o meno a una VPN, scorciatoia utile anche per attivarla o disattivarla facilmente dal menu delle Impostazioni rapide.

Microsoft ha annunciato inoltre che da oggi i sottotitoli in tempo reale dei contenuti audio, sono estesi a 10 lingue extra in 21 aree, compresa la nostra. E sempre per quanto riguarda l’audio, l’azienda fa sapere che d’ora in avanti verrà supportata la tecnologia Bluetooth Low Energy Audio, novità disponibile a seconda del dispositivo e in ogni caso in anteprima nell’aggiornamento di maggio 2023 in questione.

Si è parlato poi degli widget, che godranno di una schermata aggiornata con un layout più ampio, e di alcune nuove funzioni disponibili in anteprima come Windows 365 Boot per l’accesso da remoto via cloud. Ma per le altre novità e per ulteriori informazioni continuate a seguirci perché vi aggiorneremo non appena saranno disponibili i nuovi aggiornamenti di Windows 11, sia in versione stabile che in anteprima.

