Sul finire dello scorso anno, un report aveva fatto luce sulle intenzioni di Microsoft di rilasciare tre feature update per Windows 11 nel corso del 2023 e quest’oggi vediamo le ultime indiscrezioni su quello che si preannuncia come l’ultimo aggiornamento importante del sistema operativo per l’anno in corso: Windows 11 23H2.

Prima di entrare nel merito di quanto riportato, riavvolgiamo brevemente il nastro: a fine febbraio, il colosso di Redmond aveva rilasciato l’aggiornamento Moment 2, per le cui novità vi rimandiamo al nostro articolo dedicato; il roll out del secondo aggiornamento, anche noto come Moment 3, è atteso per le prossime settimane; infine, il terzo ed ultimo feature update di Windows 11 pianificato fa Microsoft per il 2023 sarà Moment 4.

Già nei mesi addietro, vi avevamo anticipato l’indiscrezione secondo la quale l’aggiornamento noto come Moment 4 e Windows 11 23H2 potrebbero essere una cosa sola ed è proprio da lì che vogliamo ripartire.

Insomma, il terzo feature update annuale dovrebbe portare in dote anche un piccolo cambio di versione del sistema operativo, che passerebbe così dalla versione 22H2 a quella 23H2. Da parte degli utenti, non c’è attesa tanto per il cambio di numero, quanto piuttosto per le nuove funzioni e i cambiamenti qualitativi inclusi nell’aggiornamento.

Secondo quanto riportato quest’oggi su Twitter da Zac Bowden e PhantomOfEarth, il rilascio della versione 23H2 dovrebbe avvenire verso la fine dell’anno sotto forma di aggiornamento cumulativo o “enablement package“.

This pretty much confirms that Windows 11 version 23H2 coming later this year will be a CU release, not a full build upgrade, as 23H2 is based on the same platform release as version 22H2.

Next major version of the Windows platform is still on track to launch in the second half… https://t.co/6yrkbNqEsL

