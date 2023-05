Nuovo giorno, nuovo aggiornamento del canale Beta di WhatsApp il cui team di sviluppo, mai domo, è costantemente al lavoro nel migliorare e arricchire l’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica istantanea. Nell’ultimo mese l’applicazione ha accolto numerose novità di rilievo sia nei canali beta che stabili che portano migliorie chiave all’esperienza di utilizzo dell’app; tra queste segnaliamo l’introduzione del blocco delle chat con l’impronta digitale, quella del multi-dispositivo e altre novità riguardanti la modifica dei messaggi e la condivisione dei link.

Ebbene, WhatsApp Beta per iOS pare sia pronta ad accogliere un nuovo metodo di inserimento delle reazioni ai messaggi a partire dalla versione 23.10.0.73 dell’app, diffusa tramite il programma TestFlight Beta.

Le novità della versione 23.10.0.73 di WhatsApp Beta per iOS

La suddetta release porta la versione alla 2.23.10.73 nelle impostazioni dell’app mentre la build TestFlight è la 23.10.0 (475815829). Come anticipato, il portale specializzato WABetaInfo ha scovato una funzione attualmente in fase di sviluppo ovvero l’aggiunta delle reazioni ai messaggi tramite un doppio tap sullo stesso. Come spesso accade, alcune tra le novità introdotte da WhatsApp vengono spesso mutuate da Instagram, e viceversa, la quale può già contare da tempo sul doppio tap per l’aggiunta di reazioni ai messaggi.

Come si evince dalla schermata sottostante, il doppio tap aggiungerà automaticamente una reazione al messaggio senza offrire, allo stato attuale, la possibilità di scelta dell’emoji; pertanto, verrà aggiunto il tradizionale “pollice in su” per impostazione predefinita. Un comportamento del genere è simile a quanto accade su Instagram in cui il doppio tap aggiunge un cuore di default.

L’introduzione di una funzionalità del genere rappresenta un sistema rapido ed efficace di comunicazione all’interno dell’app offrendo agli utenti la possibilità di aggiungere reazioni tramite un gesto ormai familiare come il doppio tap, largamente utilizzato nelle interfacce utente. Non è stato rivelata l’eventuale possibilità futura di personalizzare la reazione predefinita aggiunta tramite il doppio tap ma è lecito attendersi che il team di sviluppo stia considerando questa opzione.

Attualmente la possibilità di aggiunta di una reazione ai messaggi tramite doppio tap è disponibile per un numero ristretto di beta tester che hanno installato la versione 23.10.0.73 di WhatsApp Beta per iOS ma nei prossimi giorni, e settimane, dovrebbe raggiungere un numero crescente di utenti. Non sappiamo, invece, quando la suddetta funzione potrebbe sbarcare sul canale stabile dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Come ormai noto ai più, il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, purtroppo è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link con il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp Beta porta su Windows due piacevoli novità