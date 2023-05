Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzioni e risolvendo i bug man mano che vengono riscontrati, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS: stiamo parlando della versione 23.9.77.

Le novità della versione 23.9.77 di whatsApp per iOS

Nelle scorse settimane è emerso che gli sviluppatori del servizio di messaggistica erano al lavoro su una nuova interfaccia ottimizzata per il caricamento delle anteprime dei collegamenti condivisi.

Ebbene, tale nuova interfaccia, già disponibile per alcuni utenti beta, con la versione 23.9.77 fa il suo ingresso ufficiale nel canale stabile e dovrebbe presto essere messo a disposizione di tutti gli utenti.

Il changelog pubblicato sull’App Store fa riferimento a questa nuova funzionalità oltre ad altre di cui si è già parlato molto nelle scorse settimane, come la possibilità di limitare le opzioni disponibili nei sondaggi o la possibilità di creare un proprio adesivo personalizzato.

Con riferimento all’esperienza di condivisione dei link, il relativo miglioramento riguarda anche l’affidabilità e un nuovo indicatore di caricamento (serve per dare informazioni sul tempo necessario affinché l’anteprima sia visibile).

Coloro che non dovessero avere già questa nuova interfaccia dovranno avere ancora un po’ di pazienza, in quanto potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che raggiunga tutti.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo oramai da tanto tempo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

