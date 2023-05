Prosegue senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al continuo miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, con l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di offrire un’esperienza sempre più ricca di opzioni e possibilità di personalizzazione.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS: si tratta della versione 23.10.0.70.

Le novità della versione 23.10.0.70 di WhatsApp Beta per iOS

Con questa ennesima release beta arrivano quattro nuove funzionalità già messe a disposizione di una ristretta cerchia di tester nelle scorse settimane (nei programmi per Android e client Web).

La prima novità è rappresentata dalla possibilità di silenziare le chiamate dai numeri sconosciuti, soluzione che dovrebbe aiutare gli utenti a limitare il fenomeno dello spam (può essere abilitata andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Privacy e quindi in quella dedicata alle Chiamate).

La seconda novità è la possibilità per gli amministratori della comunità di menzionare i gruppi che appartengono alla comunità all’interno del gruppo di annunci della comunità, in modo da mettere ancora più in evidenza determinati messaggi inviati ai membri della comunità.

La terza novità è rappresentata da un pulsante che viene posizionato all’interno dell’intestazione dei gruppi di annunci della comunità, attraverso il quale chiunque ha la possibilità di aprire uno dei gruppi collegati alla community direttamente all’interno del gruppo di annunci.

La quarta novità è probabilmente la più interessante: si tratta della possibilità di modificare i messaggi inviati (ciò è può avvenire entro 15 minuti dall’invio ma non vi sono limiti al numero di modifiche che è possibile apportare, ovviamente sempre tenendo conto del predetto lasso temporale).

Queste novità sono disponibili per alcuni utenti beta e al momento non vi sono informazioni su quando saranno messe a disposizione di tutti gli altri.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è al completo ormai da tanto tempo.

La versione stabile più recente dell’applicazione di messaggistica istantanea, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

