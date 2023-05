Sebbene le attenzioni principali del team di sviluppatori di WhatsApp siano rivolte alle applicazioni per Android e iOS, anche quelle per i dispositivi desktop di tanto in tanto si arricchiscono di funzionalità che possano garantire agli utenti un’esperienza sempre più ricca e personalizzabile.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione nativa dedicata ai computer Windows: stiamo parlando della versione 2.2318.1.0.

Le novità della versione 2.2318.1.0 di WhatsApp Beta per Windows

Con tale release viene introdotta la possibilità di mantenere i messaggi che scompaiono, ossia una funzionalità che è già disponibile nelle applicazioni mobile e nella versione Desktop Electron di WhatsApp.

Grazie a questa funzione gli utenti hanno la possibilità di evitare che alcuni messaggi scompaiano, selezionando l’opzione “mantieni” nel menu dei messaggi.

Nel caso in cui un utente abbia deciso di impedire la scomparsa di alcuni messaggi, questi verranno mostrati nella schermata delle informazioni della chat e tutti i partecipanti alla conversazione avranno il controllo su tali messaggi, potendo ripristinare la loro capacità di scomparire attraverso un’apposita opzione.

Inoltre con tale release dell’applicazione il team di sviluppatori ha anche introdotto un nuovo pulsante per inviare rapidamente una reazione.

Al momento queste novità sono disponibili per alcuni utenti beta e non vi sono informazioni su quando verranno implementate nella versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anticipo le varie novità di WhatsApp Beta per Windows potete scaricare l’ultima versione disponibile direttamente dal Microsoft Store seguendo questo link. La versione stabile, invece, può essere scaricata seguendo questo link.

Coloro che invece preferiscono WhatsApp Desktop possono aderire al relativo programma beta installando l’ultima versione disponibile, che può essere scaricata dai device basati su Windows (qui) e su macOS (qui).

