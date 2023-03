A un mese dal debutto sul mercato è già ora di fare primi bilanci per il visore di realtà virtuale di seconda generazione di Sony. I dati di vendita di PSVR 2 sono tutt’altro che entusiasmanti e decisamente al di sotto delle aspettative del colosso nipponico.

Stando a quanto emerge dai dati forniti dalla compagnia di analisi di mercato IDC, la proiezione di vendite a fine marzo si attesta intorno alle 270.000 unità per nuovo il visore PSVR 2.

Sony taglierà il prezzo di PSVR 2?

Sony puntava a vendere almeno 2 milioni di PSVR 2 nella sua finestra di lancio, quindi non si può escludere che il colosso giapponese possa decidere di abbassare il prezzo per incoraggiare gli acquirenti indecisi, ammesso che il problema stia nel prezzo del prodotto.

Molti giocatori potrebbero non vedere una killer app nella lineup di giochi attualmente disponibili, inoltre il visore di nuova generazione non supporta i giochi sviluppati per il modello precedente, in più il dispositivo VR necessita di una console PlayStation 5.

Vale la pena ricordare che a fine gennaio Bloomberg aveva già riportato che Sony aveva presumibilmente dimezzato le proiezioni di vendita per presunti scarsi preordini aperti a novembre.

