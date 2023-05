Diamo un’occhiata ai prossimi smartwatch di Garmin, anticipati da una serie di immagini stampa emersi nelle scorse ore che ce ne danno un’idea piuttosto chiara. Si va dai Garmin Fenix 7 Pro e 7X Pro ai Garmin Epix Pro Gen 2, fino ai Garmin Approach S70, sportwatch di cui i render mostrano molte varianti.

S’intuiscono già diverse novità, fra cui un inedito sensore cardiofrequenzimetro per le prime due serie citate. Ma in attesa del lancio, probabilmente vicino alla luce delle immagini emerse, scopriamoli meglio nei dettagli.

I nuovi smartwatch di punta di Garmin: immagini e novità

Garmin Fenix 7 Pro e 7X Pro

La considerevole fuga di informazioni (o meglio di immagini), arriva da Roland Quandt, che in un articolo su WinFuture ci ha dato un’anteprima dei nuovi smartwatch di fascia alta di Garmin. I protagonisti ve li abbiamo già anticipati, quindi partiamo subito da quella che dovrebbe essere la serie più attesa, la famiglia dei Garmin Fenix 7 Pro.

Niente Fenix 8 stavolta, ma come già successo in passato la nuova famiglia di sportwatch di fascia alta si chiamerebbe Fenix 7 Pro. Per ora sono emerse le immagini di due modelli: Fenix 7X Pro e Fenix 7 Pro, entrambi disponibili in versione Solar e Solar Sapphire, il primo più grande come intuibile dalla “X” del nome.

La fonte non ha condiviso informazioni tecniche, ma già dalle immagini si possono intuire alcuni dettagli importanti. In primis si vede un nuovo sensore cardiofrequenzimetro, probabilmente l’inedito Garmin Elevate v5 a giudicare dai LED, di numero maggiore rispetto al v4 e disposti in maniera differente, a rombo anziché in una singola linea verticale. Non cambia il sistema di ricarica, ancora proprietario, come rimane la stessa anche la resistenza alle immersioni in acqua, garantita fino a 100 metri di profondità.

Gli schermi della serie Garmin Fenix 7 Pro sono AMOLED? Le immagini e i colori della mappa sembrano confermarlo, ma è difficile giudicare dai render, nonostante sarebbe lecito ipotizzarlo considerando l’arrivo di questa tecnologia su dispositivi di fascia ben più bassa come i Forerunner 265 e 965. Ma la serie epix a questo punto non diventerebbe di troppo?

Per il resto, ci sono i soliti 5 pulsanti, la ghiera e la cassa realizzati con materiali resistenti, ma una superficie adibita a catturare la luce solare più ampia che abbraccia il display, segno che l’influenza sull’autonomia potrebbe essere in questo caso ancora maggiore. Comunque, per ora non si sa altro; vi lasciamo con le immagini di Garmin Fenix 7 Pro e 7X Pro, che si presentano in queste varianti di colore.

Garmin Epix Pro Gen 2

L’altra serie di smartwatch anticipata è Garmin Epix Pro Gen 2, una famiglia che stando alle immagini condivise sarebbe formata da tre modelli con dimensioni diverse: 42, 47 e 51 mm. Rispetto alla generazione attualmente in commercio, disponibile solo nella versione da 47 mm, sarebbe dunque un bel passo in avanti in termini di opzioni di scelta, nessuna delle quali pare supportare la ricarica solare a differenza dei Fenix suddetti.

Finora la famiglia Epix è stata quella in cui Garmin ha preferito montare gli schermi AMOLED differenziandola dai Fenix, fedeli ai pannelli transflettivi. Questa differenziazione potrebbe restare anche stavolta, considerando quanto ipotizzato sopra: il rischio di una sovrapposizione fra le due famiglie, molto simili per prezzi e caratteristiche.

Ma a parte questo, anche le immagini dei Garmin Epix Pro Gen 2 evidenziano la presenza del nuovo sensore cardiofrequenzimetro, e la costruzione molto simile ai Fenix; c’è anche una variante Sapphire.

Garmin Approach S70

E da ultimi i Garmin Approach S70, degli sportwatch dedicati ai golfisti, storicamente ricchi di funzioni dedicate a chi pratica questo sport. Andranno a sostituire gli attuali S62, orologio di fascia un pelo più bassa rispetto ai suddetti che in questa nuova generazione pare presentarsi con uno schermo più grande abbracciato da cornici più sottili, ma privo del nuovo cardiofrequenzimetro che si vede montato nei nuovi Fenix ed Epix citati.

Disponibilità e prezzi

Questo è tutto per ora. Chiudiamo con qualche considerazione sui prezzi, partendo dai Garmin Approach S70 che dovrebbero essere i più economici considerando che i modelli attuali costano meno di 600 euro. Un po’ più in alto come fascia di prezzo ci dovrebbero essere i Garmin Fenix 7 Pro, che probabilmente supereranno i 700 euro, andando ben più su soprattutto con le varianti 7X Pro Sapphire Solar. Ci aspettiamo si piazzino su questa stessa fascia di prezzo anche i Garmin Epix Pro Gen 2, con la versione Sapphire al vertice.

In ogni caso, alla luce delle tante immagini stampa emerse, Garmin dovrebbe presentarli presto ufficialmente. Vi terremo aggiornati.

